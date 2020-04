Perros hambrientos atacan y matan llamas

En solo tres días mataron 10 llamas, se trata de perros que fueron abandonados por sus dueños y que volvieron al ataque después de alrededor de medio año en cercanías a la ciudad de Abra Pampa.

La indignación en este caso es de dos ganaderos. La frase "que la gente tome conciencia, no críen perros por criar" se volvió a escuchar.

Uno de los ataques se produjo la noche del jueves 24 de abril a pocos kilómetros al sureste de Abra Pampa donde parecieron cuatro llamas que quedaron desmembradas y el otro caso tres días atrás en la localidad de Tabladitas, al este de la ciudad donde 6 llamas chicas fueron las víctimas.

"Este problema de los perros es de nunca acabar", dijo Sonia Vilca, una de las ganaderas afectadas. Indicó que no puede estar de forma constante junto a sus animales por razones familiares, ya que sus niños deben permanecer en la ciudad, manifestando que "no pueden estar en el campo porque aquí al lado tengo el basurero y hay una grandísima contaminación, después de las 13, uno no puede sentarse a comer una manzana por la gran cantidad de moscas, por esa razón me veo obligada a dejar mis animales solos".

"Las llamas muertas están todas mordisqueadas las piernas, algunas no tienen ojos, orejas y otras con los intestinos afuera", afirmó Sonia Vilca en un relato desgarrador. Tras las circunstancias se puso en conocimiento a autoridades de zoonosis y se realizó una denuncia en la Seccional 16º de la Policía local.

Al momento de conocerse los hecho no se encontraban los perros cuatreros en el lugar, una vecina de la familia afectada dijo que al finalizar la tarde vio a 5 perros por los alrededores del basurero.

La misma ganadera tuvo pérdidas de animales en noviembre del año 2019 y la anterior hace aproximadamente dos años.

"Hace tres días atrás he sido afectada de nuevo por los perros, me mataron seis llamas chiquitas, alcancé a ver a los perros, eran tres", dijo Beatriz Ramos, la otra ganadera afectada de localidad de Tabladitas, a 9 kilómetros al este de Abra Pampa.

En el caso de Ramos, no realizó la denuncia ni puso en conocimientos de las autoridades municipales porque está cansada de la situación que arrastra hace años y nunca se brindó una solución efectiva, ni mucho menos las pérdidas que significa la muerte de animales a manos de perros dañinos".

La mujer aagregó que "la situación se debe no a toda a la población, sino a unos cuantos vecinos que de forma irresponsable abandonan a sus perros, se ponen a adoptar a más de uno sin ser castrados ni esterilizados y no tienen para nada el control que los perros", acotando que "está en la naturaleza del animal poder alimentarse para subsistir.

"No es la primera vez que me pasa, esta es la tercer vez, hace dos años atrás me mataron 60 llamas. A mí nadie me reconoce eso, nadie me da nada", finalizó diciendo Beatriz Ramos.