Preocupa la situación de las cocheras por la cuarentena

La parálisis total de las actividades hace más de un mes perjudicó a diversos sectores, entre ellos, los estacionamientos y cocheras, que a medida que pasan los días y continúan las restricciones para circular, algunas permanecen con sus puertas cerradas y sin la posibilidad de generar ingresos para subsistir.

A muchos propietarios se les hace difícil afrontar los gastos del mes en curso y les preocupa la situación del mes que viene ya que deben hacer frente al pago de impuestos, sueldos y otras obligaciones y no cuentan con ingresos para hacerlo, y así por lo menos, poder mantener los puestos de trabajo.

Consultado por El Tribuno de Jujuy, Maximiliano Saavedra, dueño de dos cocheras de la ciudad, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el sector y señaló que hay propietarios más afectados que otros.

El joven explicó que "la situación de las cocheras es distinta, porque varía por zona. Por ejemplo ahora, los que estamos ubicados en el microcentro, además de vernos perjudicados por el poco movimiento, nos vemos perjudicados por el vallado que dispusieron en el centro de la ciudad".

Más allá de la ubicación por zonas, Saavedra señaló que "no es un movimiento normal de autos y el que existe en estos tiempos no es el ideal para el funcionamiento pleno de las cocheras en el microcentro".

LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS ES RESTRINGIDA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.

Respecto a la caída en sus servicios, el joven indicó que "desde el principio de la cuarentena, estoy perdiendo entre un 60% y 70%" y lamentó que "este punto tenemos en común con los demás propietarios, estamos todos iguales, en pérdida".

Señaló que la situación se agrava con los estacionamientos que tienen gran cantidad de empleados a su cargo, "porque al no ingresar nada de dinero, se hace muy difícil poder juntar plata para cubrir los gastos". En este sentido resaltó que "la entrada de los autos por hora y por día es lo que te da el flujo de dinero para poder cubrir los sueldos".

En su caso particular, Saavedra señaló que "este mes a mí me ayudó mucho tener clientes mensualizados, que son los que me permitieron tener una entrada segura para cubrir gastos, aun así, no llego a cubrirlos al cien por ciento". "Las cocheras más grandes, que tienen más empleados y se manejan por día o por hora, la están pasando mal", agregó.

En este sentido mostró su preocupación porque "hay mucha gente que alquila un espacio, pero por cómo está la situación económica de muchas familias, es probable que dejen de contratar una cochera".

Saavedra señaló que se trata de un sector que "puede repuntar rápidamente" una vez que se normalicen las actividades en la provincia pero, respecto a las expectativas que tienen para los próximos días, dijo que se viven "momentos de incertidumbre".

Finalmente, sobre la situación con sus empleados, dijo: "Yo tengo dos empleados, con los que me comprometí a pagar el sueldo completo, lo único que les pedí es que me esperen un poquito para poder juntar el