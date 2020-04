Respecto de un alerta por emprendimiento minero

De acuerdo con la publicación en medios periodísticos, "comunidades originarias de Cochinoca rechazan un emprendimiento que aseguran sería contaminante". Incorporan en el reclamo a otras comunidades de los departamentos de Susques y Yavi, por los 105.000 hectáreas que manifiestan abarcará el proyecto de "exploración minera que abarca las zonas más productivas de la zona", y mencionan muchas localidades, "inclusive Abra Pampa se encuentra dentro del proyecto y ya estarían buscando cerca de la Laguna de Guayatayoc, sales de litio; boratos, y más al norte búsqueda de metales como oro, plata y otros metales, con explotación a cielo abierto con la excavación de un pozo profundo hasta llegar donde están los metales y volarían todo el suelo".

El proyecto denominado Mina Katia de la empresa Goldinka Energy SA debe tener solicitada el área mencionada con 29 divisiones que les dan nombres de minas, que no tendría que ser así, puede ponerle nombre a cada área, pero no mina tal, inclusive al proyecto lo denomina mina. Es sólo el nombre. Se constituye mina cuando se determinó un blanco de interés y se comienza con la preparación para su explotación.

Tal como manifiestan que son 145.000 has que cubre el proyecto, esa superficie es para prospectar y se utilizan imágenes satelitales, fotografías aéreas y muestreo de rocas y suelo en lugares de algún interés, para lo cual se encuentran caminando algunos geólogos y técnicos que no afectan nada ni perturban el ambiente. Luego de esto, y detectada algún/as área/s de interés, comienzan los trabajos de exploración, donde se intensifican los muestreos, que luego de estudiar las muestras obtenidas, pueden determinar perforaciones para confirmar si es factible o no una explotación que depende del tipo de mineralización para que sea subterránea o a cielo abierto que ocuparán un área por lo menos 100.000 veces menor que la solicitada contando con la infraestructura (talleres, depósitos, plantas de concentración y tratamiento de minerales, viviendas, etc.), necesaria para la explotación de la mina y el resto, si no continúan con la exploración, se devuelve. No necesitan volar las 145.000 has, que, de acuerdo con el Código de Minería de la Nación, a las poblaciones o áreas de trabajo, se las respeta. Que Abra Pampa esté dentro del área solicitada, no significa que tenga que explotarse una mina dentro de ella, aunque hay ejemplos muy cercanos, en Bolivia y Chile, donde trasladaron pueblos para continuar con la explotación de minerales, construyendo viviendas e infraestructura moderna mejor que la que tenían los pobladores. En nuestra provincia Mina Aguilar tenía el campamento veta al lado de las minas, lo mismo Mina Pirquitas y ningún poblador tuvo problemas por esos trabajos.

Si la empresa les entregó los Informes de Impacto Ambiental a las comunidades que se encuentran dentro del área del proyecto para que las estudien y puedan comprender cuando les informen de qué se trata el proyecto. Esa es la información y consulta previa, que luego presentará las actas labradas en esas reuniones juntamente con los IIA a la Dirección de Minería y Recursos Energéticos para que se recepcione o no y se los analice, de acuerdo con lo que dictamina la Ley Ambiental Minera Nacional y Decreto Reglamentario de la Provincia de Jujuy. Aceptados los trámites, la DPM y RE, llama a reunión por lo menos con treinta (30) días de anticipación a las comunidades, comisionados o intendentes municipales, representantes de reparticiones del Estado ante la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (Ugamp) que son trece representantes de distintas profesiones de la administración pública, y si hiciera falta, profesionales de distintas disciplinas y entidades para reforzar dicho análisis. Si se aprueba el proyecto, recién se autoriza el desarrollo del mismo en sus fases de prospección, exploración. Determinada la posibilidad de una explotación, la empresa debe efectuar todos los trámites ya detallados

Los pasivos ambientales que quedaron son de pequeñas explotaciones que hubieron son de comienzos del 1900, es decir de mucho antes de 1995 en que entró en vigencia la Ley Ambiental Minera Nº 24.585. Existen proyectos de remediación de esos pasivos que pueden generar drenajes ácidos, que también se producen naturalmente, dado que nuestro norte es volcánico y por tal motivo existen superficialmente minerales y en abundancia el denominado pirita que es un sulfuro de cobre y hierro que al entrar en contacto con el agua, produce ácido sulfúrico, pero, la roca de base que es una lutita, comúnmente llamada "piedra laja", contiene carbonato de calcio que neutraliza ese ácido. También, naturalmente y no sólo en la Puna existen aguas con flúor y arsénico, como también con falta de iodo o yodo y no por la explotación minera. El exceso y defecto de minerales son malos para la salud del hombre, por lo que se las deben tratar.

En cuanto al nombre de "originarios", en América, no existen, dado que descendemos de los asiáticos que fueron la primera migración que entraron por el Istmo de Béring y luego otras. Si observamos los rasgos de los habitantes de las que llaman comunidades, por mencionar sólo el Noroeste Argentino, tienen rasgos orientales. Más tarde, las migraciones de europeos que hicieron el país. Al final somos descendientes de todos ellos, nacimos en América, Argentina y Jujuy, por lo tanto todos somos "originarios" y dueños de las tierras de la provincia.

Los pseudoambientalistas influyeron tanto en los que se creen y se sienten originarios aceptados por nuestras Constituciones, que no saben que la producción de materia prima mineral es esencial para el desarrollo fundamental de la Puna, que tiene pequeños manchones con siembra y ganadería de subsistencia que no pueden aumentar por falta de pasturas. La minería lleva al desarrollo de pueblos y naciones, con la industrialización de los minerales se obtienen todo los insumos necesarios para nuestra vida, el transporte y comunicaciones especialmente. Si no quieren minería no usen palas y picos, no comamos en platos de barro o porcelana ni tampoco tengan cubiertos de metal, no usen joyas y no usen los tan codiciados celulares que todo el mundo tiene y se quejan de las antenas "contaminantes".

Los tres reinos de la tierra: Mineral, Vegetal y Animal son esenciales para nuestra vida y necesitamos de la obtención de sus productos que generan la mano de obra genuina que todos reclamamos.