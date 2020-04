Se retoma la actividad comercial en San Pedro

El intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, confirmó que en líneas generales y salvo algunas excepciones el comercio volverá a abrir sus puertas hoy de 9 a 19 y quedará a criterio de los propietarios "si hace horario corrido o alternado".

Aclaró además que "todos los comerciantes siguen con la obligación de inscribirse en el link de la página que tiene el Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia, ya que los datos que allí se expresan servirán para que el Gobierno mande la autorización para que puedan circular los propietarios y empleados de los comercios que serán habilitados".

Además, "cada comercio debe tener una serie de protocolos como ser alcohol en gel, alcohol líquido en la puerta, podrán tener una, dos o tres o cuatro personas dentro de su local sabiendo que un metro y medio a la redonda de espacio entre personas, siempre dependiendo del espacio del comercio, serán controlado por Arquitectura Privada y la Dirección de Bromatología".

El jefe comunal remarcó que, según lo decretado por el COE, no podrán abrir sus puertas aún los restaurantes y confiterías que siguen trabajando exclusivamente con el sistema de delivery, al igual que los gimnasios ni los espacios con juegos infantiles, peloteros y las ferias. En cuanto a las galerías comerciales, Bravo dijo que si autoriza el COE en los próximos días podrían abrir sus puertas.

En cuanto a los vendedores ambulantes es probable que esta semana se produzca alguna flexibilización.

Cercado del acceso al centro

Frente a un pedido de la Policía, la comuna proseguirá con el cercado perimetral en la zona del centro, en un radio de once manzanas, donde de 8 a 13 y de 15 a 19 no se podrá circular en vehículo. Habrá controles de los documentos de los transeúntes. El intendente Bravo explicó que "en las calles de norte a sur será en calle Alberdi y Rogelio Leach, desde Miguel Araoz hasta Gobernador Tello, no se podrá circular". Para los vecinos que viven en el centro "personal de la Dirección de Tránsito recorrerá los domicilios de las personas que viven en el radio donde estarán los cerrojos para otorgarles una autorización para entrar o salir en caso excepcionales desde los domicilios". En cuanto a las actividades físicas, dijo que estarán autorizadas "con la pauta que estableció el Gobierno, de 8 a 20, caminatas, trote por diferentes sendas".

Amplían horario

La Dirección de Rentas de San Pedro amplía el horario de 8 a 12.30 y de 16 a 19, al igual que el Juzgado de Faltas Municipal.

Gimnasios periqueños al borde de la quiebra

Los gimnasios en tiempos de cuarentena son uno de los rubros más afectados, algunos decidieron afrontar la crisis a través sus páginas online ofreciendo entrenamientos, que son fáciles para hacer en casa. Perico no es la excepción, por eso la preocupación de los dueños y encargados de esa pymes por la pérdida de fuente laboral. La realidad es innegable, todos coincidimos en lo importante de la prevención, los cuidados y fundamentalmente que la salud es lo primero, pero la situación financiera de los dueños de los gym es muy crítico, se va otro mes y con él otro alquiler, también sueldos y los impuestos que se deben pagar igual. Indudablemente están viviendo una de sus peores crisis, buscan salir adelante con entrenamientos online, venden micros grabados con indicaciones físicas para hacer en casa, pero aseguran que no podrán resistir mucho más tiempo cerrados. Este encierro en las casas hace que el mundo virtual sea la forma de llegar a todos, por eso desde el gimnasio planearon clases personalizadas a distancia.

Los dueños de numerosos locales para ejercitarse, se reunieron en más de una oportunidad para tratar de buscar una solución, decidieron establecer un modelo de trabajo, con un protocolo de no más de cuatro personas por turno, para el entrenamiento, luego realizaron la propuesta al comité local y provincial de emergencias, pero siempre la respuesta fue negativa. Cristian Alfaro, de Century Gym, Perico dijo que “estamos pasando una situación crítica, nunca vivida, por las medidas tomadas, lo entendemos, primero está la salud pero no podemos trabajar, nuestra gente se quedó sin trabajo, nos afecta no poder abrir, las boletas siguen llegando, los alquileres hay que seguir pagando, en varios lugares los gimnasios comenzaron a cerrar, algunos colegas venden sus máquinas, aquí no sabemos qué hacer. Tratamos de hacer videos online, ver la manera de juntar la voluntad de nuestros clientes, para poder tener algo, tener para comer”, explicó.