Quedó detenido el abuelo tucumano que acosó a su nieta de 16 años

Un hombre de 72 años fue detenido durante un allanamiento realizado en Zona Norte de San Miguel, en la capital tucumana. Esta persona fue denunciada por acoso sexual contra su nieta, causa que ya está en manos de la Justicia.

Fuentes policiales informaron que la madre de la víctima había acusado días atrás a su suegro por este delito en la comisaría de Los Pocitos. De acuerdo con el relato de la mujer, su hija, en busca de ayuda, había grabado en un video el acoso del abuelo, que luego publicó en la red social Facebook.

Ante esta situación, la víctima fue llevada a la casa de familiares maternos como protección. En los procedimientos, a cargo de la División Delitos Contra las Personas de la Policía, se secuestraron teléfonos celulares, notebooks y prendas de vestir.

En ese momento, fueron detenidos el hombre señalado y una segunda persona, quienes han sido alojados en la Guardia Urbana.

La adolescente había detallado el calvario vivido

“Tengo 16 años y desde hace un par de meses atrás vengo recibiendo acoso por mi abuelo. Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. No dije nada antes por miedo; porque mi papá no me creyó. Decidí hacer esta publicación así cuando mi papá la vea se dé cuenta del error que cometió al no creerme”, contó en su red social.

“No grabé antes. Como ya muchos me conocen no tenía celular hasta hace unos días que mi mamá me compró uno para que pudiera grabarlo. Tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar después de publicar este video, pero como la Justicia no hizo nada, prefiero hacer justicia social”.

“Pongo el video para los que no vayan a querer creerme. No sé su edad exacta, pero sé que tiene más de 70 años. Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. ¡Pero no! Nunca le insinué nada… y más allá… no debería sentir atracción por su nieta. Espero que a ninguna le pase esto porque la verdad es un horror convivir con esta lacra. Es mi abuelo pero no se merece el respeto ni el de nadie”.

“Lo único que espero es que tenga su merecido aunque al ser mayor de 70 no creo que le hagan nada… Gracias a todos por preocuparse. Mi tío apenas vio mi publicación, me buscó y ahora estoy en su casa. Ya hice la denuncia. Ya subiré la foto de la denuncia por si no me creen. Es muy fuerte todo esto, pero sé que saldré adelante. Sólo espero que mi papá algún día mi papá me perdone, pero no podía seguir ocultando esto”, concluye.