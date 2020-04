Prohíben la venta de pasajes aéreos para antes del 1° de septiembre

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dispuso que ninguna línea aérea podrá vender ni promocionar viajes al exterior debido al cierre de fronteras por el coronavirus. Habrá sanciones para las empresas que no cumplan con esta disposición.

La resolución indica que las aerolíneas solo podrán comercializar vuelos de pasajeros dentro del territorio nacional, siempre que sean autorizados estos viajes por el Gobierno Nacional según las disposiciones que tomen por la pandemia.

La misma titular de la ANAC, Paola Tamburelli, indicó que se detectaron que algunas aerolíneas están promocionando la venta de pasajes sin tener la autorización correspondiente.

Agregó que aun no existe una fecha exacta sobre las medidas sanitarias que deberán adaptarse para el reinicio del transporte aéreo de pasajeros por la crisis provocada por el avance del coronavirus.

Debido a esta situación, recomendaron a los interesados que no compren pasajes debido a que no se sabe si se podrán utilizar ni tampoco cómo se podrán reclamar en el caso que el vuelo no se concrete.

Fuente: La Nación