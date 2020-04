La Justicia le negó la prisión domiciliaria a Nahir Galarza

La Justicia de Entre Ríos dictaminó este lunes un nuevo falló en rechazo a la solicitud de los abogados de Nahir Galarza, la joven condenada a perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo en 2018, quienes habían pedido "prisión domiciliara" con "tobillera electrónica".



Tras la negativa de la Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal a este beneficio, en la tarde de esta jornada Jorge Zonzini, quien atendió la causa de Galarza mediaticamente publicó un breve texto en el cual acusa define la situación como una "acción de la Justicia Patriarcal" y luego detalle el proceso judicial que el caso atraviesa.



El pedido fue realizado en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia , según informaron a El Día fuentes del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Además, el citado medio indicó que entre los fundamentos de la Justicia, el vocal Daniel Carubia, manifestó que se consideró abstracto debatir sobre la prisión preventiva, ya que la mencionada Sala rechazó el recurso extraordinario presentado, al tiempo que confirmó la condena.



En otro órden, señaló que los informes médicos de Galarza indican que ella "goza de buena salud" y luego aclara que "en la Unidad Penal de Mujeres se adoptaron las medidas de prevención sanitaria".

"Caso Nahir". La justicia de ER le negó la prisión domiciliaria a pesar de que el fallo aun no está firme, ya no hay riesgo procesal y los tiempos de la prisión preventiva (2 años) estan excedidos. Última acción de la Justicia Patriarcal.

— jorge zonzini (@JorgeZonzini) April 27, 2020





Consultado por cronica.com.ar Zonzini comentó: "Era lo esperado. La buena noticia es que esta fue la última acción de la Justicia Provincial Entrerriana que jamás actuó con Perspectiva de Género por desconocimiento o parcialidad. No olviden que la misma justicia machista que juzgó a Nahir ocultó durante decadas los abusos sexuales de su "Ciudadano Ilustre" el doctor Gustavo Rivas".



"Nahir se inculpó, se entregó y colaboró con la justicia pero el fallo ejemplificador que le dieron por ser mujer (35 años) es mayor a las condenas de "hombres" del genocida Jorge Rafael Videla (30), el cuadruple femicida Ricardo Barreda (17) o el femicida Carlos Monzón (11)" comentó el ex vocero de la joven detenida y agregó: Las matemáticas no mienten. Fue el fallo más vergonzoso, machista, patriarcal y misógino contra una mujer. La mujer más joven (19 años) de toda la región en recibir Prisión Perpetua que no es más que una verdadera "Pena de Muerte" encubierta".



Por último sostuvo que: "La Corte Suprema podrá observar en las más de 500 fojas con 6200 pruebas de la "Violencia de Género" que padecía Nahir y no creo que quiera incumplir los convenios internacionales sobre "Violencia de Género y Protección de la Mujer" que Argentina ha firmado por ejemplo en Belem Do Pará, Brasil".