En plena pandemia Evanescence volvió con un nuevo tema

"Wasted on you" se llama la nueva canción de Evanescence, e integrará el nuevo disco que saldrá este año.

Evanescence regresó a los estudios de grabación y a las plataformas digitales después de varios años de ausencia. La pandemia del coronavirus que afecta a todo el mundo no frenó los planes del grupo, que espera sacar su nuevo álbum este 2020.

La banda anunció que este año lanzará su nuevo disco, titulado The Bitter Truth, y estrenó hoy su primer corte de difusión, "Wasted On You".

El álbum será el sexto en su carrera: el último había sido Synthesis, en 2017, que aunque incluyó dos temas inéditos, fue más bien un disco de compilación.

El videoclip de "Wasted On You" fue dirigido por P.R.Brown y grabado por los miembros de Evanescence con sus celulares, cada uno desde la casa. El film busca mostrar, artísticamente, los íntimos, buenos y malos momentos de la cuarentena.

Las escenas de la nueva canción exhibe a sus integrantes en soledad, contemplativos, tristes, desinfectando alimentos y hasta llorando. Pero también se los ve leyendo, tocando sus instrumentos y abrazando a sus seres queridos y mascotas.

El nuevo álbum de Evanescence, The Bitter Truth, será revelado canción por canción a lo largo del 2020. Los shows que tenía programados el grupo, hasta el momento, fueron pospuestos para septiembre de este año.

Cabe destacar que la banda liderada por Amy Lee, había tenido una participación en la banda sonora de la quinta parte de la saga de videojuegos Gear of War, con un cover del clásico de Fleetwood Mac.