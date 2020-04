Ultiman detalles para largar el calendario 2020

Ultiman detalles para el "Zonal de tierra" organizado y creado por

Iker Martín Gasparovic junto a Martín Rodríguez y Alejandro Zeballos.

"Estábamos corriendo en el Zonal de Salta, y dijimos por qué no tener uno de tierra, que sea jujeño, me puse a crear auto, me contacté con un chileno que sabía armar los autos, me dio el tutorial y comenzamos a trabajar tratado de recrear lo mejor posible todo", comentó Gasparovic al ser consultado sobre cómo surgió la idea.

El diseñador del juego de automovilismo jujeño explicó que "me falta armar algunos autos que estoy desarrollando, que se sumen las demás categorías, hasta ahora tengo 05 y 1100, la idea es que se sumen las cuatro categorías GTS y las cafeteras, que manden las fotos y nosotros los armamos".

En cuanto al sistema para que los pilotos jueguen, detalló: "Tengo pensado trabajar con un sistema para jugar online, se va a utilizar el simulador que se utiliza en el torneo de Salta".

Aún no hay fecha, "no tengo fecha, lleva un tiempo, son horas de trabajo, pero lo antes posible, por eso estoy esperando que se sumen más para comenzar a poner fecha".

Gasparovic resaltó el trabajo previo, "me contacté por medio de la página del Carmen Motors Club, mandé un mensaje y me contactó Gustavo Pagani que es uno de los administradores y está en la comisión, mandó la foto al grupo y algunos pilotos se sumaron, otros capaz que no les interesó".

Para el creador del "Zonal de tierra", todos pueden acceder a jugar, ya sean pilotos grandes como jóvenes, "el simulador pueden utilizarlo todos, algunos tienen volante, pedalera y cambios, pero también se utiliza el teclado, no es mucha tecnología la que se utiliza, además sirve para practicar, conocer el circuito que más te cuesta y trabajarlo".

Desde que se decretó el aislamiento social obligatorio, muchos torneos de automovilismo a nivel nacional acudieron a los simuladores, "se corren distintas carreras, desde TC hasta a nivel internacional con la Fórmula 1, es un orgullo que Jujuy pueda tener su campeonato teniendo en cuenta que no se podrá correr por el momento y los pilotos tendrán la posibilidad de experimentar algo nuevo pero a la vez novedoso, el de correr como si estuvieran en la pista", puntualizó Iker Gasparovic.