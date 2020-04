"No nos va a matar el virus sino el hambre"

Liliana Tolaba, María Laura Vilte, Casandra Cristo y Carmen Tolaba son madres de niños menores de 6 años que resultaron beneficiarias de la tarjeta Alimentar otorgada por el Gobierno nacional, pero no recibieron los plásticos debido a la suspensión de los cronogramas de entrega en el inicio de la cuarentena y atraviesan por situaciones de mucho dramatismo ya que no pueden dar de comer a sus hijos.

Las madres llegaron hasta El Tribuno de Jujuy para exponer diferentes situaciones de mucho dramatismo. Una de ellas, Liliana Tolaba, indicó que no tiene recursos para costear el alimentos de sus hijos ya que el único beneficio que le llegó durante la cuarentena es la acreditación de la AUH, cerca de $ 2.500, y que la tarjeta Alimentar de la que es beneficiaria no se la entregaron. Comentó que antes de la restricciones de circulación trabajaba vendiendo bolsas de residuos y con eso lograba el sustento de su familia pero ante la imposibilidad de seguir haciéndolo su situación alimentaria es crítica.

Casandra Cristo indicó que también es vendedora ambulante y se encuentra en un situación muy difícil porque no logra comprar los alimentos que requiere para su familia ante la imposibilidad de trabajar y por la falta de entrega de la tarjeta.

"Estamos muchas veces desafiando las restricciones buscando repuestas en los organismos provinciales y nacionales, donde ni siquiera nos atienden. No nos va a matar el coronavirus, nos va a matar el hambre", dijo.

Carmen Tolaba es una persona con discapacidad y tiene un hijo de 5 años con un cuadro de anemia. Denuncia que en la salita de primeros auxilios del barrio Santa Rita donde acude por asistencia sanitaria le negaron la entrega de la leche para que el niño pueda realizar su tratamiento. E indicó que según los registros de Anses no resulta beneficiaria de la tarjeta Alimentar porque cobra una pensión por discapacidad. Entre lágrimas remarcó que su situación es "desesperante".

Todas estas situaciones son el producto de inconvenientes administrativos y de la deficiencia en el sistema de entrega de los plásticos que permitirían a estas familias contar con los recursos que ya fueron destinados por el Gobierno nacional.

Ocurre que, antes del inicio de la cuarentena el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a cargo de Natalia Sarapura, firmó un convenio asumiendo la responsabilidad de materializar la entrega de las tarjetas. En coordinación con los municipios y la Delegación Jujuy del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación debía hacerse efectiva en 10 localidades elegidas como cabecera según un cronograma establecido pero fue suspendido el 14 de marzo debido al inicio de la cuarentena dictada por el Gobierno provincial.

Desde esa fecha, las familias jujeñas de una gran cantidad de localidades no recibieron respuesta de la entrega de los plásticos ni tampoco las acreditaciones en sus cuentas de AUH. En la Delegación del Ministerio de Desarrollo Social les informaron que es la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Humano la que debía instrumentar la entrega y que las tarjetas están en el Banco Nación con el dinero acreditado.

Ante esta situación surge otro interrogante, sobre si podrán acceder a todo el dinero asignado o si se perderá debido a que no es acumulable. Los intendentes de las localidades, que aún esperan comunicaron la situación al ministro Daniel Arroyo pidiendo que ese dinero no se pierda sino que se acredite de forma retroactiva.

Falta gestión entre cartera nacional y el Banco Nación

La ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Natalia Sarapura, recordó que “la tarjeta Alimentar es un programa del Ministerio de Desarrollo de la Nación en donde el Banco Nación realizaba la entrega de los plásticos a cada uno de los beneficiarios”. La funcionaria diferenció que “hay un grupo de jujeños y jujeñas de las localidades de Palpalá, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa, La Quiaca, Yuto, Caimancito y Vinalito que no pudo, por un lado, recibir el plástico ni tampoco recibir la acreditación de la tarjeta de Asignación Universal por Hijo. Eso a diferencia de otro grupo de jujeños que sí recibió el plástico y otro grupo de jujeños que recibió su acreditación a través de la Asignación Universal. Recuerden que en Jujuy los beneficiarios de la tarjeta eran más de 32 mil”.

En cuanto a quienes esperan aún la entrega de tarjetas apuntó que “este grupo de jujeñas no recibió el plástico porque la tarjeta está en depósito del Banco Nación Sucursal Jujuy, entonces el Gobierno de la Provincia de Jujuy a través del Ministerio de Desarrollo Humano solicitó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la entrega de las tarjetas al Gobierno para ser, a su vez, entregada a cada uno de los beneficiarios”. La ministra apuntó que “ese trámite se está llevando a cabo, es una gestión entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Banco Nación, nosotros como provincia de Jujuy tenemos organizado un operativo de llegar a más de 30 localidades con 8 operativos de entrega que pensamos ejecutar apenas nos entreguen las tarjetas a nosotros”.

Municipio de Palpalá realiza gestiones

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social de la Municipalidad de Palpalá lleva a cabo intensas gestiones ante Nación y Provincia, con el objeto de destrabar la entrega de la tarjeta Alimentar, beneficio que llega a 2.480 beneficiarios de la ciudad siderúrgica. El pasado 13 de marzo estaba todo listo para entregarse en el estadio Olímpico y por la emergencia sanitaria del Covid- 19 fue suspendida.

Patricia Sartor, secretaria de Desarrollo Humano y Bienestar Social de la comuna, comentó que “las mamás beneficiarias de la tarjeta Alimentar me expresaron toda su preocupación, su desesperación por no poder recibir el beneficio, necesario para comprar lo que necesitan sus niños”. Explicó que “desde el municipio y la Secretaría estamos haciendo todo lo posible para que las tarjetas lleguen a sus beneficiarios. Hemos hecho nota, hablado con la ministra Natalia Sarapura, con el ministro Daniel Arroyo. Me respondió que van a gestionar a través de la Provincia. Nosotros, desde nuestro lugar, estamos permanentemente gestionando, insistiendo, dado que no tenemos la decisión de disponer el día y hora de la entrega del beneficio. Esta decisión la puede tomar únicamente la ministra Sarapura”.

Por último, Sartor apuntó que “desde Nación los responsables de la tarjeta Alimentar nos dijeron que los plásticos están en el Banco Nación junto al dinero que le corresponde a cada beneficiario y que no lo puede cobrar. Desde la comuna se llevó el reclamo y la necesidad que tienen las familias a las que les corresponde. No obstante lo que nos lleva tranquilidad, es que la tarjeta está, la plata está pero la gente necesita salir a comprar los alimentos para sus hijos”, acotando que “en definitiva, hoy la responsabilidad la tiene Provincia, que es la que tiene que llegar a un acuerdo con Nación”.