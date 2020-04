Confirman que son 1.056 casos de dengue en San Pedro

"Al día de hoy tenemos 1.056 casos positivos de dengue, que son los confirmados por la Dirección de Epidemiología de Jujuy. Esto se va confirmando día a día. Estamos enviando 150, 200 y algunas veces se llegó a enviar hasta 300 muestras de sangre a Jujuy con casos sospechosos, los que terminarán siendo confirmados, por lo que estimamos que de acuerdo a la proyección epidemiológica, podría duplicarse o superar ampliamente ese valor de los que tenemos confirmados. Las guardias de los nodos o puestos de salud, atendieron este fin de semana a gran cantidad de gente con la clínica y con la sintomatología de dengue, por lo que el número es mucho más amplio que el que nos pasa Epidemiología", expresó el director del hospital "Guillermo Paterson", Marcelo Villa, al referirse a la acuciante situación que se vive en San Pedro de Jujuy por el alto incremento de casos de dengue. Vale destacar que en toda la provincia son 1.902 casos, según el informe de anoche brindado por el ministro de Salud.

Por otro lado, sostuvo que la comunidad sampedreña no debe concentrarse sólo en el dengue y en Covid-19, sino también en el hantavirus, en la Rickettsia, enfermedad transmitida por la garrapata, que son mortales y están habiendo casos con gente joven.

Respecto al dengue, el profesional indicó que si bien se tiene que esperar la confirmación y dar cifras oficiales de los casos confirmados, la situación es preocupante porque gran parte de la población de San Pedro de Jujuy estuvo y está en contacto con el dengue.

Tras ser consultado sobre la importancia del aislamiento de la persona infectada, Villa explicó que el mosquito transmisor Aedes Aegypti, rota a 200 metros de donde está y en ese sentido apuntó que desde diciembre se aisló a la gente, en especial a una persona que vino desde el Litoral con dengue 4, "a los primeros pacientes se los aisló en una sala de dengue que tenemos en el hospital pero después esto se propagó tanto y no se puede aislar a todos. Lo que sí hicimos, y venimos haciendo día a día, es el trabajo para tratar de que no haya reservorios en la casas, limpiar todo. Personal de APS y de la Municipalidad, incluyendo la Dirección de Deportes, todos estuvimos limpiando las casas, descacharrando. Esta es la única solución, todavía no hay vacuna, pero si sacamos los reservorios no tenemos dengue", prosiguió el funcionario.

En otro tramo pidió a la población el máximo de colaboración, para que revisen cada lugar de la casa porque el control de la enfermedad, radica sobre todo en la limpieza.

Finalmente, Villa reiteró el pedido para que no se deje de controlar los fondos de las viviendas, porque el dengue todavía está porque las condiciones climáticas no son las óptimas y están favoreciendo a la proliferación del mosquito transmisor.

"Evitar el dengue 4"

"Tenemos el dengue 1, tratemos de evitar que entre el dengue 4 porque ahí sí vamos a tener mucho problema. No nos olvidemos también del hantavirus, la otra semana tuvimos chicos con hanta, ayer una niña con esta enfermedad, y hasta tuvimos muertos también, no sólo nos concentremos en el dengue y en Covid-19, sino también en el hantavirus, en la Rickettsia, enfermedad transmitida por la garrapata. Debemos cuidarnos, vivimos en un lugar donde estas enfermedades son muy comunes y en cuanto al hanta, no debemos olvidarnos de ventilar el lugar antes de entrar, si vemos ratas, tener los cuidados necesarios para no contagiarnos, porque son enfermedades mortales y están habiendo casos con gente joven y es muy preocupante. El mensaje es quedate en casa, limpia tu casa, que no haya reservorios. Cuidate y cuidanos a nosostros". subrayó.