Gerardo Morales: "Me preocupa que se libere a los presos"

El gobernador de la provincia Gerardo Morales pronunció en contra de la excarcelación de detenidos por cuestiones sanitarias, por formar parte de la población de riesgo de coronavirus. "Me preocupa que se los libere, no me gustaría que queden libres", afirmó.

De esta manera tomó distancia de la posición de Alberto Fernández, que respaldó la medida. El Presidente planteó que la cárcel es "un lugar de concentración humana muy riesgoso, donde el contacto y la contaminación pueden llegar con mucha facilidad" y advirtió que en los penales "hay gente con factores de riesgo, debilitada".

Morales explicó que en los penales de la provincia establecieron un protocolo muy riguroso de visitas a los presos, con medidas sanitarias para reducir la posibilidad de contagios del virus. Dijo que hay pedidos de detención domiciliaria, y que los resolverá la Justicia.

Consideró que la situación de Jujuy en materia penitenciaria "no es tan compleja" como en otros distritos como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. "A mí no me toca Devoto", dijo en diálogo con radio La Red, en referencia la violenta protesta de presos que se produjo la semana pasada en el penal ubicado en el distrito porteño.

En relación a la situación de Milagro Sala dijo que su situación no va a cambiar, ya que la jefa de la agrupación Tupac Amaru cumple prisión domiciliaria en su vivienda. "Está en su casa, desde hace tiempo está con ese privilegio", indicó.

La flexibilización de la cuarentena



Respaldó la continuidad del aislamiento que Fernández anunció el sábado pasado en Olivos. Destacó sean los gobernadores e intendentes los que decidan cómo se aliviarán las restricciones.

Después del rechazo de una serie de provincias a las caminatas recreativas con malestar de gobernadores, que anticipó Marcelo Bonelli en Arriba Argentinos, se diferenció y aseguró que hablaron del tema en la reunión de la semana pasada con el Presidente. "Quedó claro que íbamos a empezar a liberar en las áreas en las que sanitariamente fuera posible", indicó.

Dijo que autorizaron a caminar y trotar por por número de documento y que desde el miércoles se podrá circular en bicicleta, tanto para ir a trabajar como para fines deportivos. Explicó que en el caso de Jujuy todo el que entre a la provincia debe cumplir con la cuarentena. "Es la manera de evitar que entre el virus al territorio", explicó.

Destacó la situación sanitaria en el distrito y habló de la situación en Provincia y Ciudad de Buenos Aires, donde se registran la mayor cantidad de casos de coronavirus. "No quisiera estar en el cuero de Axel Kicillof o de Horacio Rodríguez Larreta, con todo lo que tienen que resolver", afirmó.