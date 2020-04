El séptimo coronavirus

Covi (Sars-Cov19-2) no es el primer coronavirus que hace su presentación en el planeta Tierra. Probablemente el origen de esta familia viral provenga del mundo del ARN, hace aproximadamente 4 mil millones de años, la evolución de esa posible realidad derivó en seres que formaron organismos complejos para resguardar su material genético. Según el libro "El gen egoísta" (Richard Dawkings, 1976), los cuerpos son "escudos" generados por la evolución con el único objetivo de proteger su impronta genética. Pero también puede haber existido un tipo de agente que no formó un organismo como defensa, sino que "eligió" utilizar a los que sí lo tenían para conseguir su objetivo de multiplicarse lo más posible. Esta es una posible especulación sobre el origen de los virus en general, pero que puede aplicar para Covi. Durante los años 60 se descubrieron 2 tipos de coronavirus: HCoV-229E y HCoV-OC43. Ambos generaban una enfermedad respiratoria leve, no trajeron mayores problemas. En 2003 el Sars (Sindrome respiratorio agudo severo) dio una advertencia al mundo desde Asia, era un enemigo temible pero por suerte para el humano los síntomas aparecían muy rápido, no generaba alta cantidad de asintomáticos y no era tan eficaz para el contagio, los casos fueron identificados y aislados y se logró contener la epidemia. Dejó aproximadamente 8.400 contagiados y 900 fallecidos. En 2004 fue identificado HCoV-NL63 y en 2005 HCoV-HKU1 fue descripto en 2 pacientes en Hong Kong. No pasaron a mayores. Llegado el temido 2012, una posible pandemia puso en vilo al mundo, El Mers (Síndrome respiratorio de Oriente Medio). Era un asesino desquiciado con un 40% de mortalidad, es decir que prácticamente se moría cerca de la mitad de los contagiados. Pero no resultó tan eficiente para propagarse y de la misma manera que su antecesor "avisaba" rápidamente de su presencia y eso permitía aislar a los infectados. Este killer infectó a 9.000 personas aproximadamente y mató a 1.000. Fue contenido en los países árabes.

Después de tanta prueba y error y años y años de millones de mutaciones en sus reservorios animales, llegó Sars-Cov19-2, la versión mejorada de la familia. Excelente para contagiar, muy bueno para atacar y no tan mortal como sus "primos" pero, al propagarse de una manera tan descontrolada y eficiente "mata estadísticamente", aproximadamente a 3 de cada 1.000 que infecta.