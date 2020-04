"Las clases se llevan adelante con esfuerzo"

Los pagos de los salarios de sus docentes, los temas tratados durante la reunión que mantuvieron con el gobernador de la provincia, la necesidad de mantener reuniones con el Ministerio de Educación y las actividades que se desarrollan a nivel nacional, son algunos de los tópicos que desarrolla la secretaría general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), a través de su secretaria general Silvia Valverde.

Al respecto, la referente gremial aclaró desde su sindicato no tienen novedades de cómo se están pagando las cuotas de los colegios, pero que de igual modo hicieron un relevamiento que les permitió saber que en los colegios están teniendo inconvenientes en el pago por parte de los padres. Por eso, dijo "ya hace dos semanas, se habilitó la posibilidad de poder abrir las escuelas con personal, para que puedan recibir el pago de las cuotas. De todas formas sabemos que hay muchos papás que no están pagando. Así que nosotros pedimos que por favor pregunten en cada colegio en qué horario se pueden acercar, porque están atendiendo, y los alumnos están tomando clases desde sus casas, así que la educación continúa y muchos colegios dependen del cobro de esas cuotas para el pago del salario". Observó que el relevamiento que hicieron por el mes de marzo, "sabemos que a la fecha cobraron los docentes de la mayoría de los colegios. De manera que fueron muy diversas las formas de afrontar los pagos porque hay dos realidades diferenciadas dentro de la docencia privada. Una son los colegios subsidiados del Estado, que ya cobraron el cien por cien. Y después, hay otra realidad donde hay muchos colegios que no tienen subsidios del Estado, y son los que dependen exclusivamente de la cuota de los padres. En esos colegios también hicimos relevamiento, y en su mayoría terminaron estos últimos días de cancelar el salario del mes de marzo".

Por otra parte, la secretaria general de Sadop resaltó que "el jueves último, todos los sindicatos docentes fuimos citados a una reunión con el gobernador de la provincia Gerardo Morales, donde el manifestó que lo último que se habilitaría en la provincia de Jujuy serían las clases, a lo que yo acoté al señor gobernador, que las clases comenzaron en el mes de marzo y continúan dándose con un gran esfuerzo de todos los trabajadores en un contexto totalmente hostil, porque en muchos casos, los docentes no contaban con la tecnología necesaria para llevar adelante esta tarea, pero que están haciendo un gran esfuerzo. Nosotros tenemos contacto permanente con ellos, y sabemos del gran esfuerzo que están llevando adelante. Sabemos que trabajan más horas de las que trabajaban dentro de la escuela porque tienen consultas con los padres, con los alumnos, preparar el material. Que es una didáctica nueva, y entonces son muchísimas las horas de trabajo que tienen los docentes. Nosotros a nivel nacional, hace dos semanas cerramos una encuesta en todo el país, y calculamos que en los próximos días estarán los resultados de las condiciones y medio ambiente de trabajo nuevas de los trabajadores docentes privados, para tener en número, y resultados claros de la realidad que se vive en cada una de las casas de los trabajadores, saber la cantidad de horas que trabajan, como se manejaron con la tecnología, y si tenían las herramientas necesarias. Es una encuesta muy importante la que va a revelar datos certeros de lo que está pasando con los docentes privados en el país, no solamente en Jujuy". Agregó que de ese panorama "en la provincia están trabajando todos los docentes, y lo que le hemos requerido al señor gobernador, es una urgente reunión con la ministra de Educación (Isolda Calsina), porque hay muchísimas cuestiones para resolver más allá de lo salarial.

Al respecto el gobernador manifestó que es imposible en la provincia hablar de una paritaria salarial, pero sí, hay un montón de situaciones que uno podría ir solucionando a través del Ministerio de Educación. Pero, lamentablemente este organismo está a puertas cerradas, no están recibiendo a ninguno de los sindicatos; y de nuestra propuesta, el señor gobernador nos pedía ayuda a cada uno de los sindicatos, y nosotros se la ofrecemos, porque queremos a través del diálogo, llevar soluciones a cada uno de los trabajadores pero si el Ministerio no tiene un diálogo abierto con nosotros, tampoco podemos hacer mucho desde nuestro lugar".

En ese aspecto, Silvia Valverde detalló que algunos de los temas que quieren tratar con el Ministerio de Educación son "sobre todo las cuestiones de cómo están trabajando los docentes, la modalidad, la didáctica que llevan adelante. Nosotros tenemos muchos planteos para hacer en el sector privado en cuanto a los pagos de incentivo y fondo compensador que son sumas que vienen del Estado nacional, y lamentablemente en la provincia a los docentes privados se les paga con veinte días de atraso. Son muchos los temas que podríamos plantear para sanear los salarios, porque hay muchas sumas de dinero que se pagan, y nosotros consideramos que se podrían ir blanqueando de a poco sumas que hacen a que sean salarios mucho más redituables para el trabajador".

En otro orden de temas, Valverde indicó que "no hemos recibido aún denuncias de despidos, y también en la reunión con el gobernador donde estaba presente el ministro de Trabajo (Normando Álvarez García), le solicitamos que por favor nos brindara un protocolo, para saber cómo se están trabajando en cuanto a recibir denuncias por parte de los sindicatos de los trabajadores, y cómo van a hacer porque hasta hace unos días, el Ministerio de Trabajo estaba con las puertas cerradas. Entonces, el ministro nos manifestó que están trabajando; así que estamos a la espera de ese protocolo para que cuando haya algún tipo de denuncia, ya sea de despidos o rebajas salariales, nosotros podamos plantearlos en este organismo que es el que tiene que tomar cartas en el asunto".

Vuelta a la escuela

Por otra parte, la secretaria gremial comentó que se está trabajando a nivel nacional y que "se han mantenido reuniones entre la secretaría gremial con el ministro Trotta, donde se está viendo no solamente la parte educativa sino también de un protocolo para la vuelta a las escuelas. Y así lo llamamos porque es una vuelta a las escuelas no a las clases porque las clases se están dando. Y también, hay una reunión muy importante en esta semana con la Secretaría de Superintendencia de riesgo de salud, donde va a participar Sadop a nivel nacional, y seguramente tendremos novedades en este sentido. Desde el sector de la docencia privada y los dirigentes del sindicato, queremos resaltar la labor heroica que están haciendo nuestros representados en cada una de sus casas porque es una labor muy grande, y bueno, a través de este medio, llevarles nuestras felicitaciones y apoyo, y que sepan que estamos con todas las redes sociales y teléfonos que ellos ya saben, en comunicación permanente para cualquier situación que se presente y necesiten de nuestro apoyo".

