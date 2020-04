Delicada situación en Libertador

El intendente de Libertador, Oscar Jayat, en declaraciones a la prensa, brindó un apoyo total a las medidas adoptadas por el gobernador de la provincia en el marco de esta pandemia. "Yo banco al gobernador porque si bien estamos en esta situación mejorada con relación a otras provincias, gracias al acatamiento de la gente, las decisiones del gobierno, fueron determinantes", enfatizó.

En relación a la cuarentena administrada, el jefe comunal admitió que "aún tenemos cosas que mejorar en cuanto al comportamiento humano, nosotros recibimos denuncias, la Policía recibe denuncias y eso significa que alguna gente está incumpliendo con las normas; y lastimosamente nosotros nos vemos desbordados a la hora de controlar a todos los negocios y a la Policía le pasa lo mismo a la hora de controlar a la población, de modo que yo les pido a todos que no tiremos por la borda, esto que hemos ganado y que es la cuarentena administrada, de poder salir día por medio".

Informó el intendente que permanentemente está participando de videoconferencias. "Hay recursos tecnológicos que uno no le daba el uso correspondiente. Es el caso de las videoconferencias, yo estoy participando diariamente de ellas. En algunos casos con el gobernador, con el Ministerio de Salud, en la tarde del viernes 24 tuve una con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donde tengo un cargo para el que me eligieron en Colombia el pasado año, y en estas conversaciones, uno va intercambiando experiencias para ver si son aplicables o no a la ciudad en la que vivimos".

Con respecto al dengue y los trabajos que se realizan en la ciudad dijo "es una situación muy complicada la que estamos viviendo en estos momentos en cuanto al dengue es importante el trabajo, hay que seguir con el descacharrado. Hicimos la fumigación pero no nos confiemos hay que seguir con el trabajo en las casas ahora que estamos en cuarentena aprovechemos para ordenar y estar atentos de cuando pasa el camión". Jayat remarcó que se viene haciendo desde hace cuatro años el descacharrado "no hemos dejado de hacer ningún barrio, ahora hemos priorizado los barrios que están en situación más crítica pero llegamos a todos los barrios, como lo hicimos todos estos años".

Remarcó que el decreto de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud "nos permite a nosotros actuar como corresponde, con multas como lo dijo el juez de Faltas, ya que esto se transforma en un atentado a la salud pública, pueden ir de multas muy onerosas hasta prisión, estamos notificando, como así también a los autos en la vía pública, intimamos y pedimos a los dueños de terrenos baldíos y propiedades, hagan caso a la notificación, la segunda notificación ya tiene otro carácter".

El intendente indicó que "es muy difícil la actualidad que estamos atravesando, con la pandemia del coronavirus, y la lucha contra el dengue". Señaló que "si bien hemos disminuido la recolección tiene que ver con el cuidado al empleado municipal, es un equilibrio entre seguir prestando los servicios que no es fácil con recursos que cada vez son menos. Hemos tenido un déficit de 2 millones de pesos aun así seguimos atendiendo las obligaciones", recordó que desde el 2017 se mantienen las tarifas por lo que pidió a la gente que colabore para que puedan seguir dando estos tipos de servicios, para hacerle frente a estas dos enfermedades.