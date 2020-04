Dieron negativo los 45 "trabajadores golondrina"

Fueron testeados ayer, pero permanecerán en vigilancia. El COE anunció que no se habilitarán mas actividades por 2 semanas

Tras la preocupación que había generado la llegada de 45 "trabajadores golondrina" que habían viajado con personas que dieron positivo para Covid- 19, el Gobierno provincial confirmó anoche que las personas fueron testeadas y el resultado fue negativo para todas ellas, con lo cual confirmó que por vigésimo sexto día consecutivo, la provincia no registra nuevos casos de coronavirus.

Hoy se permitirá la circulación de personas cuyo DNI finalice en número par y la actividad física dependerá del buen clima.

El gobernador Gerardo Morales, quien encabezó el informe diario del COE, resaltó que esta situación "se trata de una muy buena noticia" que durante los últimos días le generó "muchísima preocupación".

Morales resaltó la importancia que tienen los protocolos de seguridad dispuestos en las fronteras y dijo que "permitieron que mantengamos este colectivo encapsulado y que los trabajadores no tengan contacto con nadie".

Por otra parte, el gobernador adelantó que el Gobierno de la provincia no autorizará nuevas actividades en las próximas dos semanas, "para organizar los sistemas de control que están en marcha".

En este sentido, Morales explicó que desde el Comité Operativo de Emergencia resolvieron suspender los pedidos de habilitación en el Ministerio de Producción en las próximas dos semanas, "hasta que lleguen los test que nos permitirán controlar a 400 personas por día para saber si hay o no circulación local del virus".

Respecto a la situación epidemiológica de la provincia, Omar Gutiérrez informó que hasta el momento, el COE lleva evaluadas a 110 personas que en su momento se presentaron como casos sospechosos, de las cuales 109 fueron descartadas, mientras que una sola persona permanece como caso sospechoso y se trabaja para completar los estudios correspondientes.

En cuanto a los "trabajadores golondrina" que arribaron desde Río Negro informó que se encuentran es perfecto estado de salud y que hasta el momento no presentan síntomas de la enfermedad, pero resaltó que permanecerán aislados en el Hospital de Campaña y que próximamente se les realizará un nuevo testeo.

Por su parte, el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, informó que los controles de ingreso a la provincia se realizan de manera exitosa en Pampa Blanca y que hasta el momento permanecen en vigilancia 1.650 personas distribuidas en distintos alojamientos de la ciudad.

Además adelantó que en la jornada de hoy ingresarán a la provincia alrededor de 130 personas que permanecerán en aislamiento.

En contra de la excarcelación

El gobernador de la provincia Gerardo Morales se pronunció en contra de la excarcelación de detenidos por cuestiones sanitarias, por formar parte de la población de riesgo de coronavirus. “Me preocupa que se los libere, no me gustaría que queden libres”, afirmó. De esta manera tomó distancia de la posición de Alberto Fernández, que respaldó la medida planteando que la cárcel es “un lugar de concentración humana muy riesgoso, donde el contacto y la contaminación pueden llegar con mucha facilidad”. Morales explicó que en los penales de la provincia establecieron un protocolo muy riguroso de visitas a los presos, con medidas sanitarias para reducir la posibilidad de contagios del virus. Dijo que hay pedidos de detención domiciliaria, y que los resolverá la Justicia. Respecto a Milagro Sala, dijo que su situación no va a cambiar, ya que cumple prisión domiciliaria.