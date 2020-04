El dólar subió esta vez ocho centavos

El dólar oficial cerró ayer en un promedio de $68,97 para la venta al público, con una suba de ocho centavos respecto de la víspera, en tanto en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba una ganancia de 2,8% hasta los $118,31.

En la rueda de ayer, el dólar MEP también operaba en alza, en este caso de 3,1%, en $116,44 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó 10 centavos y finalizó en $66,63.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $89,66.

Consultado por el incremento en las cotizaciones del dólar MEP y CCL que se vienen observando en las últimas semanas, Christian Buteler, analista financiero, explicó que las medidas que impulsó el Bcra junto a la CNV la semana pasada "resultaba evidente que no iban a funcionar". "No se está atacando el problema de fondo, esto es, una gran emisión de pesos, necesaria por la pandemia, pero que provoca sobrantes de pesos que no están bien remunerados para que se mantengan en esa moneda", explicó. En este sentido, Buteler observó que "a un inversor grande se le ofrece una tasa de casi 27%, contra una inflación esperada de 50% o 60% en el año, y un dólar que se mueve en todos lados del mundo, probablemente ese inversor se pase a dólar".

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 194 millones y en el sector de futuros MAE se registraron US$ 4 millones.