Médico de la Fifa quiere que el retorno sea en septiembre

El presidente del comité médico de la Fifa, el belga Michel D´Hooghe, aseguró que el mundo "no está listo" para volver a ver fútbol competitivo, al menos, hasta el 1 de septiembre, y pidió "paciencia" para recuperar la normalidad tras la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

"El mundo no está listo para el fútbol competitivo, espero que esto pueda cambiar rápidamente. Se necesita más paciencia. Ésta es la situación más dramática en la que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. No debemos subestimarla, debemos ser realistas", explicó D´Hooghe en videoconferencia con Sky Sports.

Mientras las ligas francesa y neerlandesa (Países Bajos, exHolanda) se dieron por finalizadas y la belga tomará probablemente la misma decisión el sábado, en España, Alemania e Inglaterra planean reanudar los torneos.

"El fútbol sólo puede ser posible si se permite el contacto de nuevo. El fútbol sigue siendo un deporte de contacto y evitarlo es una de las primeras cosas que los expertos dicen que debes hacer", subrayó, en declaraciones que reprodujo la agencia DPA.

"Todavía hay normas de distanciamiento social -agregó-. Las pruebas son un punto importante, pero hay que repetirlas. Si uno de los jugadores da positivo, tienes que poner a todo el grupo en cuarentena. ¿Es esa una solución para una competición normal? No es una cuestión de dinero sino de vida o muerte". "No puedes jugar la Premier League cuando los jugadores están obligados a permanecer a dos metros el uno del otro. No puedes pedirle a Liverpool que juegue en Manchester y que todos los jugadores se mantengan a una distancia de dos metros entre ellos. No se puede jugar al fútbol con una mascarilla", apuntó.

"La solución llegará el día que haya un programa de vacunación adecuado. El fútbol tiene que ser paciente. Debe escuchar a las autoridades nacionales y respetar las reglas básicas de salud. El hecho de que los balones se puedan esterilizar no significa que podamos jugar al fútbol nuevamente", añadió. Además, y en una entrevista con el diario inglés Daily Mail, el médico advirtió sobre los riesgos de contacto entre los jugadores y apoyó que todas las ligas se den por finalizadas. "Si pudieran comenzar la temporada 2020-21 a finales de agosto o principios de septiembre, estaría feliz. Así se podría evitar un segundo ataque del virus, lo que no es imposible", manifestó. Finalmente, D’Hooghe resaltó que "los escupitajos y los abrazos grupales, por ejemplo en el festejo de gol", podrían atentar contra la salud de los futbolistas en medio de la pandemia. "Creo que deberíamos evitarlo al máximo, quizás se pueda con una tarjeta amarilla", cerró.

Moratti: “Es peligroso”

Massimo Moratti, presidente de Inter de Milan entre 1995 y 2014, aseguró que la reanudación de la liga italiana de esta temporada, paralizada por la pandemia de coronavirus, “no solamente es peligroso sino también una pérdida de tiempo”. “Debemos prepararnos para la nueva temporada, perseguir este campeonato es peligroso además de una pérdida de tiempo”, dijo Moratti en declaraciones que reprodujo la agencia Ansa.

El expresidente del Inter agregó que la crisis provocada por el Covid-19 “obliga a todo el mundo a reconsiderar todo y deberán fijarse nuevos objetivos”. “El fútbol fue creado para hacer soñar a la gente, la locura de comprar un jugador caro estará siempre. Claro que luego las cifras caerán, pero igualmente serán diferentes de aquellas de la gente común”, completó Moratti. El “calcio” espera el aval del gobierno para reiniciar primero los entrenamientos tras el rechazo al protocolo preparado por la Federación Italiana de Fútbol. Los clubes de la Serie A expresaron su malestar luego que el gobierno italiano sólo habilitó el reinicio de las prácticas de deportes individuales.

En Francia se dio por finalizada

La temporada de fútbol en Francia se dio por finalizada ayer, luego que el Primer Ministro, Édouard Philippe, anunció que no podrá haber actividades deportivas hasta septiembre próximo, debido a la pandemia del coronavirus. De esta forma, la Ligue 1 (Primera División) y la Ligue 2 (Segunda División) no jugarán ningún partido más de la presente temporada, a pesar que las autoridades del torneo -el primero de los cinco “grandes” europeos en tomar la decisión- tenían intenciones de reanudarlo el próximo 17 de junio, para cumplir con la sugerencia de Uefa de finalizar antes del 2 de agosto. Ahora, la Asamblea General de la Liga Francesa Profesional se reunirá en mayo para decidir sobre si hay campeón, cómo se determinan la clasificación a las copas europeas, los descensos y ascensos, aunque es seguro que, como Países Bajos, no volverá a haber fútbol.

¿Se anulan los Juegos?

El presidente del Comité Organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, advirtió que los Juegos Olímpicos “serán anulados” si no se controla la pandemia del coronavirus, que ya provocó la postergación de la cita al año próximo. “Si la pandemia no está bajo control en 2021, los Juegos serán anulados”, afirmó Mori en una entrevista con el diario japonés “Nikkan Sports”.

El coronavirus obligó al Comité Olímpico Internacional (COI) y al gobierno de Japón a aplazar las Olimpíadas, programadas ahora del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Mori expresó que una nueva postergación es inviable por lo cual si para esa fecha la Covid-19 no está bajo control los Juegos Olímpicos serán cancelados. El presidente del Comité Organizador de Tokio 2020 respondió con un lacónico “no” ante la consulta de un posible nuevo cambio de fecha para la cita por la pandemia, a la que calificó como un “enemigo invisible”. “En tal caso, serán cancelados”, insistió Mori, quien recordó que las Olimpíadas sólo fueron canceladas en tiempos de una Guerra Mundial, pues Tokio también debió cancelar la edición de 1940 luego que Berlín anuló la de 1916. Igualmente, Mori expresó su confianza en que el coronavirus será controlado y permitirá a Japón y al COI desarrollar “las Olimpíadas en paz el próximo verano”.

“Estas Olimpíadas serán mucho más valiosas que cualquier otra previa si logramos realizarlas tras ganar esta batalla. Debemos confiar, de los contrario nuestro duro trabajo y esfuerzos no tendrán recompensa”, consideró Mori. El presidente de la Asociación Médica de Japón, Yoshitake Yokokura, también alertó ayer que será “difícil” llevar adelante los Juegos Olímpicos sin una vacuna eficaz o un tratamiento efectivo contra el coronavirus. “Habrá que evaluar todo en su momento”, concluyó.