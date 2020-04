No ven como prioritario evaluar a los estudiantes

Tanto los gremios docentes como algunos maestros y profesores consultados por este diario coincidieron en que la evaluación del rendimiento escolar de los estudiantes ahora no es prioritario. Admitieron que muchos alumnos por problemas vinculados fundamentalmente con la conectividad no están pudiendo recibir los contenidos de una forma correcta, destacando a su vez

el esfuerzo que realizan los docentes en este contexto tan complicado para el proceso de enseñanza de aprendizaje. Como la educación virtual es algo nuevo para la mayoría, algunos gremios entienden que varios contenidos que, llevados adelante vía virtual y no en las aulas, no son abordados por completo, por lo que creen que es un año perdido para los alumnos.

En este sentido, días atrás el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó que las clases presenciales podrían volver antes que termine el año. Consideró que no sirve la instancia de sobrecargar a los estudiantes o a las familias, ni tampoco sobreexigir a los docentes por parte de las instituciones en este momento. Asimismo, El Tribuno de Jujuy intentó obtener la palabra de los funcionarios de la cartera educativa local pero no pudo debido a que estos se encontraban "muy ocupados" para hablar del tema.

Mientras tanto, desde el Cedems plantearon que en el contexto de las medidas de emergencia sanitaria por el Covid-19, calificar a los estudiantes mediante evaluaciones pasó a segundo plano y ahora ven de suma importancia tratar de dar brindar todas las herramientas para el aprendizaje de los alumnos. En tal sentido, el secretario general, Jorge Montero sostuvo que "aparentemente" los plazos para asistir nuevamente a la escuela se prolongarán y cuando ello suceda se deberá buscar una normativa y mecanismo logístico para su adaptación.

En cuanto a la conectividad que se requiere para desarrollar las clases virtuales dijo que algunos docentes buscan por sus propios medios contar con un celular o computadora adaptado a la tecnología, mientras que otros, al igual que los alumnos, no cuentan con computadoras en sus hogares. También precisó que el tiempo de contacto que tiene el docente con los alumnos en la escuela está recargado, debido a que muchas veces enseñan fuera de su franja horaria mandando la información a los estudiantes.

Desde la Unión de Docentes Argentino sostuvieron que no se sabe qué alcance van a tener las clases virtuales en nivel primario y secundario. Mientras que para los otros niveles, sobre todo el universitario, indicaron que se viene manejando de una manera mucho más preparada. Apuntaron así que la educación virtual es un tema "complejo" por las diferencias de procedimientos y de alcance tecnológico que hay en cada escuela de la provincia. "Esta pandemia viene a mostrarnos que no estamos preparados teóricamente, no podemos manejar la tecnología, somos analfabetos tecnológicos", dijo la secretaria general, Carmen Méndez.

Los desafíos educativos con alumnos de Volcán

Daniela Ferreira es docente de Educación Física en la Escuela nº 117 “Carlos Alberto Bárcena” del paraje Chilcayoc, de la localidad de Volcán, y también en el Colegio “Remedios de Escalada”, de la capital. En diálogo con El Tribuno de Jujuy contó que a través de Whatsapp envía videos y actividades para los alumnos de la escuela del ámbito rural y días atrás, junto a otros colegas repartieron en los hogares de los alumnos las cartillas educativas del Ministerio de Educación de Nación. “Nuestros alumnos estuvieron felices de vernos y entre los colegas nos propusimos hacer una campaña para llevarles diccionarios y revistas.

También otra colega compró juguetes para los chicos”, comentó Ferrerira. Destacó además que comparten con los docentes documentación y experiencia que realizan para las diferentes escuelas ubicadas en el interior de la provincia, a fin de compartir sugerencias educativas. Mientras tanto, en el Colegio “Remedios de Escalada” comentó que cuando se inició el ciclo lectivo, pudo tener una sola clase presencial con sus alumnos, donde abordó la presentación y organización de la asignatura. “Desde el año pasado vengo trabajando con un grupo de Whatsapp para mantenernos informados por diferentes cuestiones que surgen de la cotidianidad”, sostuvo la docente.

A su vez señaló que en el marco del aislamiento, durante las primeras clases, envió a los estudiantes un archivo PDF sobre el método pilate para que trabajen con algunos ejercicios y luego envíen luego un video de la práctica. “Después yo me filmaba y les mandaba un video en el cuál tenían que trabajarlo como si estarían en las clases”, dijo al agregar que seguidamente cuenta que incorporó una modalidad de calendario para que los estudiantes elijan la actividad que les guste.

Predisposición de aprender

En el Colegio “Remedios de Escalada”, Carolina Inés Agüero, se desempeña como profesora de Geografía y también en Modalidad Educativa Hospitalaria y Domiciliaria. Comentó que el contacto entre docente-alumno se concreta empleando aplicaciones como Moodle, Padel y mediante videos de Whatsapp con grupos de alumnos y padres. Señaló el horario de las clases es de 7.30 a 13.20 con los diferentes cursos. “Estamos todo el día con los alumnos, nosotros cumplimos con nuestro horario de trabajo, los chicos consultan todo el día, trabajamos con el Moodle, donde los alumnos participan, se le toma asistencia, compartimos contenidos y si es necesario hacemos reuniones a través de la aplicación zoom, donde nos podemos ver e intercambiar ideas”, dijo agregando que pese a que la enseñanza bajo esta modalidad se torna lenta, los estudiantes muestran mucha predisposición a la hora de aprender. Agregó que años anteriores los docentes venían implementando el uso de las Tics.

Dificultades de docentes de Palpalá

Desde el año 2013, Fabiana Bepres se desempeña como profesora de Lenguaje Audiovisual en el Colegio Secundario de Artes de Palpalá. Comentó que la forma en que se organizan los docentes de esa especialidad, en un comienzo constó en capacitarse con algunos programas y aplicaciones para poder trabajar desde la educación virtual. Indicó que en los encuentros a través de la plataforma Zoom, ya se notaban las dificultades de conexión y de participación. “Porque quien no tiene un micrófono no puede participar sino sólo en un chat, donde la escritura a veces se pierde en una ‘conversación‘ desde la modalidad pero con ciertos inconvenientes no sólo de conectividad sino de cruce se voces”, sostuvo. De todas maneras, explicó que los docentes tuvieron encuentros mediante la plataforma para ponerse de acuerdo en cómo trabajar en este contexto de aislamiento obligatorio y “sin ninguna normativa clara desde el Ministerio de Educación. Se siente un abismal silencio y abandono de su parte, salvo cuando tiene que descontar nuestros sueldos o incluso no pagarnos. Que es lo que el área audiovisual de nuestro colegio ha sufrido”, mencionó.

“No hay propuesta clara”

Por otro lado señaló que las condiciones tanto de los docentes y estudiantes no son las mismas y cuestionó ¿cómo evaluar en este contexto?.“No hay una propuesta concreta desde el Ministerio y esto pone en evidencia que estamos sumergidos en un sistema capitalista que promueve la meritocracia y que no está preparado para afrontar una pandemia como esta porque remarca quienes tienen acceso y quiénes no. Hay incluso una reglamentación que está en vigencia que propone una nueva modalidad de evaluar en un contexto totalmente distinto al que vivimos hoy”, enfatizó Bepres.