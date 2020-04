Sam Smith, Demi Lovato y el éxito con "I´m Ready"

La superestrella mundial Sam Smith lanzó recientemente su nuevo sencillo e impresionante video para "I´m Ready" con la sensación musical internacional Demi Lovato.

"I´m Ready", anunciado por Sam y Demi a través de un Instagram en vivo a principios de esta semana, es una muestra de la perfección pop sin vergüenza de estos dos cantantes increíbles. El nuevo single se destaca como un himno, una declaración audaz de la pareja de que están listos para ser amados. Sus letras emotivas están perfectamente reforzadas por líneas de bajo pulsantes y riffs impresionantes, ya que sus voces se transmiten a través de un poderoso coro de gospel.

Junto con el nuevo sencillo está el video musical donde se ve a Sam, Demi y una gran cantidad de otros personajes participar en sus propios Juegos Olímpicos. Trabajando con la galardonada directora Jora Frantzis (Cardi B, Rosalia) y el reconocido coreógrafo Sean Bankhead (Normani, Missy Elliot), el video muestra escenas de lucha libre, buceo, natación sincronizada, gimnasia y una carrera de 100 metros, que culmina en una ceremonia de medalla con Sam y Demi cuando la canción alcanza su clímax épico.

Los últimos doce meses también Smith lanzó los singles "To Die For", "How Do You Sleep?" y "Dancing With A Stranger", un lanzamiento conjunto con Normani. El nuevo sencillo se desprende del reciente anuncio de postergación del álbum de Sam.

En 2019, "Stay With Me" se convirtió en el primer récord de Sam Smith en alcanzar un billón de reproducciones en Spotify con "Too Good At Goodbyes" poco después. Estos logros llegaron solo meses después de que completaron su gira mundial "The Thrill Of It All World", después de haber realizado más de 100 fechas en todo el mundo y haber vendido más de 1 millón de entradas. En los últimos años, Smith ha alcanzado los 10 millones de suscriptores de YouTube, uno de los pocos artistas del Reino Unido que logró este galardón. Durante su carrera, Sam ha vendido más de 25 millones de álbumes en todo el mundo y ha conseguido hasta la fecha siete discos No. 1 del Reino Unido, incluido "Writing’s On The Wall", el primer tema de Bond en alcanzar el puesto, obteniendo un récord mundial Guinness. Además, también han recibido cuatro Premios Grammy, tres BRIT y un Premio de la Academia y un Globo de Oro a la Mejor Canción Original ("Writing´s On The Wall").

Lovato inició 2020 con el debut de su poderosa balada "Anyone" durante una actuación despojada en los Premios Grammy, y luego rápidamente siguió con el Himno Nacional de Estados Unidos en el Super Bowl LIV.