Variada recepción de reclamos por usuarios

Por Luis Caraballo

La situación que les toca atravesar a muchas personas ante la situación económica, social y sanitaria por el nuevo coronavirus Covid-19 hizo que los reclamos, consultas y denuncias llegaran mucho más a las asociaciones de consumidores. Suba de precios, cobro de un extra en casas destinadas a ello, pago de boletas, entre otros temas, fueron los reclamos que hicieron llegar a la asociación de consumidores Proconsumer.

Es que esta situación principalmente se veía con las interminables filas de las personas que querían abonar lo correspondiente a las boletas de servicios e impuestos, pero pocas casas de cobro aceptaban el efectivo y otras cobraban un extra sobre el importe justo que se intentaba abonar.

En tanto, las consultas por la situación de incertidumbre que generó este aislamiento obligatorio y que sigue estando porque se mantienen ciertas restricciones a nivel provincial como en todo el país, por lo que las personas que requieren hacer algún trámite o tienen algún acontecimiento y desconocen los procedimiento pertinentes para ellos.

La titular de la asociación Proconsumer Jujuy, Claudia González, en diálogo con este matutino, mencionó que "recibimos un montón de denuncias en tiempo de pandemia, no teníamos atención al público pero sí recibimos denuncias por internet, por Facebook hasta por Instagram porque me pedían el teléfono, pero tuvimos muchos reclamos por el abuso de los precios, no se estaban respetando los "precios cuidados", también por el tema de las empresas donde se pueden pagar las facturas", dijo.

"Estas empresas, la gran mayoría, estaban cobrando un interés por el pago en efectivo cuando no está absolutamente justificado para nada, porque el pago en efectivo no te significa ningún costo y además no te daban ni siquiera ninguna constancia por ese pago. Cobraban cinco o diez pesos, otros llegaron a decir el 5% del monto que estabas pagando", añadió González.

Otro de los reclamos que muchas personas se manifestaban era el precio que se fijaban en los supermercados. Por el hecho, únicamente tuvieron una sola denuncia de un usuario por un centro de compra que funciona en todo el país y se encuentra en el centro de la capital.

Pasajes de viaje

En la oportunidad la abogada Claudia González aclaró que por aquellas personas que tienen un pasaje aéreo, las compañías no tienen que cobrar ningún extra al ya abonado como también en aquellos que tienen un traslado vía terrestre. Ante cualquier caso adverso que llegue a surgir, se recomienda ir a las oficinas de Defensa del Consumidor.

Videoconferencia

La fundación “Sayani”, que contiene a las personas con enfermedades hepáticas y transplantados hepáticos, realizará una videoconferencia mañana desde las 17 por Facebook Live y brindará información sobre los derechos y garantías que tienen estos pacientes durante este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio por esta Covid-19 . Se puede buscar el perfil de esta fundación con el nombre “Fundación Sayani”.

En ella la temática que se abordará será bajo el tema “Discapacidad - Derechos del paciente en tiempos de pandemia” y estará destinada principalmente para aquellos pacientes con problemas hepáticos y el público en general que quiera participar durante su desarrollo. Estarán como invitadas las doctoras Claudia González y Teresita González García, ambas abogadas, para la disertación de la misma. El número telefónico de la fundación es (0388) 154625037 y la dirección de correo electrónico es info@sayani.org.ar o fundaciónsayani@gmail.com.