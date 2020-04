Colegios privados seguirán cobrando todas las cuotas

Tras la reciente reunión entre el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con representantes de colegios privados del país, la titular de la Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas (Ajiep) aseguró que las cuotas se deben pagar porque con eso se prevé abonar a los docentes que están trabajando en forma remota. Pidieron a la ministra de Educación poder abrir secretaría para una minoría de modo que padres no bancarizados puedan abonar la cuota.

Ester Lizárraga, referente de Ajiep, explicó que en Jujuy los colegios de gestión privada no confesionales recibieron con cierto alivio las declaraciones del ministro de Educación de la Nación, Trotta, con las asociaciones que nuclean a colegios privados. Planteó que se continuará cobrando las cuotas de los colegios ya que, en el artículo octavo del decreto presidencial declarando la emergencia sanitaria, "dice claramente que todos los empleados tienen derecho a cobrar su salario como corresponde", afirmó.

Explicó por ello que en los colegios de Ajiep, los salarios representan 98 a 99% de los ingresos de la institución. De hecho, precisó a modo de ejemplo y también como referente del Colegio Modelo de Palpalá que esa institución necesita alrededor de 2 millones de pesos para cubrir porque tienen alrededor de 70 empleados.

"Todos los colegios de la Ajiep son generadores de más de 1.000 puestos de trabajo, y atendemos el 46% de la población de estudiantes de gestión privada de la provincia de Jujuy", detalló Lizárraga.

Planteó que si bien hay padres que piden que bajen las cuotas porque no se está pagando luz y agua, aseguró que no es representativo ya que para el caso del Colegio Modelo mencionado, de los 2 millones para la planta docente, la luz y agua suponen 20 mil pesos.

"Está muy claro el tema, como ya venimos trabajando siempre con internet, redes sociales, estábamos entrando en la robótica en el último período en algunos colegios, para nosotros no es un problema, y organización, estrategia para ver cómo se va a hacer el trabajo, y así es como se está trabajando por supuesto a prueba y error pero los padres están satisfechos con los docentes", afirmó.

No obstante, aseguró que no han tenido problema con el pago de cuotas pautadas desde la inscripción, están tratando de que los padres se adapten a transferencias o depósitos. Pidieron mediante nota a la ministra de Educación, la autorización para abrir en ciertos días y horarios para ciertos colegios de modo de poder concretar el pago a padres no bancarizados o que no dominen la tecnología.

Más allá de eso circuló un aviso de un colegio en que se contemplaba cierto descuento recordando que era excepcional, y que se aplicaría al ya pautado por hermanitos.

Ajiep de Jujuy integra la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep), que nuclea asociaciones de nivel nacional.

Vale destacar que tiene bajo su órbita a 16 colegios asociados de la provincia.