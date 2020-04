Hay 249 casos de violencia de género en cuarentena

Enfrentar la medida de aislamiento en hogares donde existe la violencia de género pone a la mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema. Las cifras de los últimos días muestran claramente la necesidad de implementar medidas desde el Estado que permitan brindar la ayuda necesaria con rapidez.

Es que también en cuarentena, los hogares siguen siendo los lugares más inseguros para las mujeres y disidencias, más del 60% de los femicidios fueron cometidos por la pareja o expareja de las víctimas en sus propias casas según los datos del Observatorio La Casa del Encuentro quien también indica que en sólo 10 días de aislamiento obligatorio se registraron 12 femicidios y muchas denuncias por violencia. Cada 23 horas asesinan a una mujer en nuestro país. En la provincia la situación es también grave, así lo indica la cantidad de llamados a la línea 144 y otros servicios telefónicos que dispuso el Consejo Provincial de la Mujer.

La entidad provincial informó al diario El Tribuno de Jujuy que la atención realizada durante estos 13 días de cuarentena fue de seguimiento de los casos que ya se habían registrado y de recepción de casos nuevos. El total de atenciones realizadas a mujeres y personas de las diversidades asciende a 249 casos, de los cuales 130 corresponden a atenciones de seguimiento, 23 casos nuevos de violencia de género, 96 casos nuevos de personas de la diversidad que recibieron asistencia directa y asesoramientos.

En cuanto a los 23 casos nuevos, desde el Consejo Provincial de la Mujer informaron que los mismos derivaron en denuncias policiales y demandaron la articulación con salud mental, traslado a otra ciudad, articulación con niñez, articulación con el Ministerio Púbico de la Acusación (medidas protectoras y provisión de informes), articulación con Asistencia Directa y Articulación con los refugios por cuatro casos que tuvieron que abandonar sus hogares. El director de Equidad y Promoción de Derechos, Agustín Garlatti, informó que teniendo en cuenta el aislamiento que hasta el 13 de abril se dispuso la asistencia a mujeres en situación de vulnerabilidad a través de 18 líneas telefónicas y por mensajes de WhatsApp, con equipos interdisciplinarios disponibles las 24 horas. Asimismo, indicó que además se implementó el primer Centro de Atención de la Diversidad que cuenta con tres líneas telefónicas que funcionan las 24 horas para atender casos de vulneración de derechos del colectivo Lgtbiqa. Recordó que es necesario que todas las personas que se encuentren en situación de emergencia deben llamar al 911 o al 144 como a las 15 líneas telefónicas habilitadas.

No respetan ninguna medida

Marta Paniagua, abogada integrante del equipo interdisciplinario de la Casa de Mujer “María Conti” de San Pedro de Jujuy, indicó que en estos días recibieron muchos pedidos de ayuda ante la reiterada violación de la cuarentena de exparejas que pese a tener medidas de restricción se acercan a los hogares de las mujeres para violentarlas.

La abogada señaló que la Casa Conti continúa con el servicio de asesoramiento a través de líneas telefónicas que funcionan las 24 horas y también por redes sociales. “Las consultas reiteradas no tienen que ver con el aislamiento sino que se trata de exparejas que violan las medidas de cuarentena para acercarse a las mujeres y violentarlas. Las mujeres piden ayuda porque no saben cómo actuar dado que no pueden ir a denunciar a las comisarías durante la cuarentena”, indicó Paniagua.

La situación de crisis agrava la violencia

Las situaciones de crisis impactan de maneras distintas en las personas y la pandemia causada por el covid- 19 no será diferente.

Las violencias que muchas veces existen en los vínculos familiares, y en particular entre parejas actuales o pasadas, sumadas a la necesidad de asegurar el sostenimiento de la vida cotidiana en circunstancias extraordinarias y la consiguiente sobrecarga de las tareas de cuidado respecto de niñas, niños, adolescentes y personas mayores de las familias que generalmente recaen en las mujeres, pueden generar mayores tensiones y derivar en situaciones de violencia o agravar las violencias ya existentes.

El proyecto “Cerrando brechas” que reúne a organismos nacionales e internacionales como ELA, Caref, MEI, Feim y Fundación Siglo 21 y cuenta con financiamiento de la Unión Europea, elaboró una serie de propuestas para abordar en particular las violencias por razones de género. Y señaló en el primer punto que el “distanciamiento no es indiferencia”, aseguran que el distanciamiento social no debe ser sinónimo de soledad ni de indiferencia. Los grupos de WhatsApp, las redes sociales, las llamadas frecuentes pueden ser formas de hacernos sentir cerca y disponibles para la contención frente a la angustia, y para ayudar a buscar asistencia frente a las violencias. Recomienda la escucha atenta. Las líneas telefónicas de atención deben agudizar la escucha para identificar situaciones de riesgo. Advierten que el impacto del aislamiento obligatorio en niñas, niños y adolescentes, también recomienda a las instituciones brindar información precisa sobre lugares en donde pedir ayuda.