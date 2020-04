Hugo Gatti continúa estable y respondiendo bien al tratamiento

El exarquero de Boca, River y la Selección Argentina, Hugo Orlando Gatti, continúa "estable y respondiendo al tratamiento", de recuperación en la ciudad española de Madrid, luego de haber dado positivo hace una semana.

Así lo informó a través de su cuenta en la red social Twitter Lucas Gatti, uno de los hijos del ahora comentarista televisivo, que solo se contacta por teléfono.

"Mi padre continúa estable y respondiendo bien al tratamiento. El correr de los días nos hace ser optimistas", comenzó su relato el hijo del "Loco".

Y completó: "Quienes hemos hablado con él lo hemos escuchado mucho mejor. No obstante quienes marcan la pauta son los médicos que lo atienden".

Gatti había ingresado la semana pasada al centro asistencial por un "cuadro de neumonía bilateral", que se confirmó que es causada por este virus. El exfutbolista, de 75 años, que reside en Madrid desde hace años y se desempeña como comentarista televisivo, había concurrido a hacerse un estudio cardíaco.

Gatti quedó internado y le realizaron el test para determinar si tenía coronavirus, indicó su hijo Lucas, quien está en Londres sin poder viajar hacia la capital española.

Pablo Vicó

Pablo Vicó, el entrenador de Brown de Adrogué que compite en la Primera Nacional, reveló ayer que cumple la cuarentena por el coronavirus "con mucha tristeza" y aislado en las instalaciones de ese club del sur del Gran Buenos Aires, donde vive hace más de una década.

"Esto es muy triste, porque estoy dentro del club sin poder ver a nadie. Por eso a veces me arrimo al portón para ver la calle a través de las rejas", comenzó diciéndole a Télam el "Ferguson del conurbano", como se lo conoce por ser el técnico con más perdurabilidad al frente de la primera división de un club (desde 2009). "Pero el día es largo y entonces hago muchas cosas que antes no hacía. Limpio el lugar donde estoy con todos los productos que se recomiendan, camino por el playón que está pegado a la cancha como nunca antes, subo a las tribunas y aprovecho el gimnasio ahora que está siempre vacío", enumeró sobre las actividades que ocupan su confinamiento. Vicó comentó que "uno empieza a hablar y llora. Mi hija me alcanza la comida a través del portón y no puedo ver a mis nietos".

Donativo de Simeone

El entrenador Diego Simeone y sus dirigidos en Atlético de Madrid aportarán parte de sus ingresos para que el club pueda pagar los sueldos de 430 empleados durante el plazo que dure el estado de alarma por el coronavirus. El cuerpo técnico encabezado por el “Cholo” Simeone y los futbolistas del “colchonero” acordaron con la dirigencia que aportarán “la mitad” del dinero necesario para complementar el sueldo de los 430 empleados afectados por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo. La otra mitad estará a cargo de los miembros del Comité de Dirección del club, integrado por el consejero delegado y los directores de las diferentes áreas. En el comunicado oficial, el club detalló que la presentación del Erte supondrá “una reducción del 70% de los salarios” de los planteles del fútbol masculino y femenino y también de la filial B, mientras dure el estado de alarma en España.

Jugadores del fútbol alemán

Los futbolistas de la Bundesliga alemana se harán exámenes cada tres días para detectar contagios del coronavirus, a efectos de poder retomar el campeonato local, informó la emisora televisiva MDR. Las pruebas serían realizadas por el grupo de trabajo médico recién creado por la Liga Alemana de Fútbol (DFL). En caso de verificarse un caso positivo no se enviaría a todo el equipo a cuarentena, sino sólo al jugador infectado.

Mancinelli habló de Ecuador

Lucas Mancinelli, defensor de Deportivo Cuenca de Ecuador, reconoció ayer que en la ciudad de Guayaquil “hay cuerpos en las calles”, al graficar la cruel situación que está viviendo ese país en el avance de la pandemia del coronavirus. Mancinelli, que busca la manera de poder retornar a la Argentina ya que está solo en un departamento y alejado de su familia, explicó que la situación “es muy complicada”.

“Fui hasta el Consulado para averiguar cómo podía viajar hasta mi país. La solución que me brindaron era tomar un vuelo junto con otras personas de cualquier parte del mundo y luego de arribar al destino, tenía que hacerme los estudios correspondientes y mantenerme aislado de mi familia 15 días. Me pareció muy arriesgado, con lo cual opté por quedarme acá”, aseguró el lateral, de principal recorrido por el ascenso argentino. Y agregó: “Estoy solo en mi departamento en Ecuador y se hace muy difícil estar. Estoy desesperado por volver a Argentina, inclusive el club al cual pertenezco decidió que nadie podía irse del país y en caso de que lo llegase a concretar debía pagar una multa económica”.

En declaraciones al portal Mundo Ascenso e Inforegión, Mancinelli contó que en Cuenca “está un poco mejor”, pero “en Guayaquil hay cuerpos en las calles”. “Hay toque de queda. Se puede transitar entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde, después se necesita un permiso”, sostuvo sobre el desempeño diario. El problema en Ecuador es mucho más grave de lo imaginado, porque se trata del país sudamericano de mayor número de muertos.