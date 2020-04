No descartan quiebre de comercios en la provincia

Desde la Cámara de Comercio advirtieron que de no haber medidas para el sector, la actividad se verá afectada.Por el momento no habría despidos pero la situación podría agravarse por la falta de recaudación.

La aplicación de las medidas de aislamiento social y el freno que se puso a la actividad comercial por la pandemia del coronavirus, resintió notablemente al sector, el cual se encuentra a la espera de una serie de medidas necesarias para poder afrontar la situación. Y es que al haberse frenado la atención, los comercios se ven imposibilitados de afrontar el pago de sueldos como así también las numerosas obligaciones impositivas, lo que genera preocupación y malestar en los pequeños empresarios quienes incluso temen el posible cierre de algunos locales.

Desde la Cámara de Comercio e Industria de la provincia advirtieron esta situación y trasladaron sus inquietudes al Gobierno provincial, solicitando que se prevea una serie de medidas tendientes a respaldar la actividad. Si bien a nivel nacional se tomaron medidas de apoyo para las pymes y pequeños comerciantes, no bastan para dar respiro y sostener la actividad.

Así lo aseguró el vicepresidente de dicha cámara, Guillermo Bustamante, quien aseguró que la situación "es más que complicada" y que de no aplicarse medidas económicas concretas será difícil mantener los puestos de trabajo. "Estamos en una situación desesperante; si bien a nivel nacional se han dictado algunas medidas para las pymes y comercios, quedamos con gusto a poco. Estamos atravesando un momento más que complicado, para nosotros la única forma de generar ingresos y poder asumir nuestras obligaciones es trabajando, abriendo nuestras puertas y vendiendo, si no podemos hacer eso no podemos cumplir ni con el pago de sueldos ni a proveedores, tarifas e impuestos", indicó.

Señaló además que días atrás mantuvieron una reunión con el gobernador Gerardo Morales a quien le remitieron un petitorio con una serie de puntos necesarios para paliar la situación. "El gobernador nos dio un apoyo amplio en este sentido porque sabemos que gestionó algunas cosas en Nación y otras se están estudiando, así que estamos esperando a ver qué sucede", remarcó Bustamante.

Respecto al pago de sueldos dijo que "no saben cómo van a afrontarlo" ya que los créditos que se ofrecieron tienen una tasa de interés del 24%, lo que se hace imposible de afrontar. "Además, Afip sigue descontando las cuotas de planes de moratoria, anticipos, la verdad nos están asfixiando" dijo.

Ante este panorama desalentador, Bustamante no descartó el cierre de comercios ya que según dijo, "es imposible sostener una actividad si no se trabaja. Al romperse la cadena de pago no vamos a poder continuar con la actividad". Advirtió que si bien la intención es mantener los puestos de trabajo, "no depende de nuestra voluntad, sino de contar con los medios para asumir nuestros compromisos. Si no hay ingresos, no podemos hacer magia".

En este sentido, consideró desafortunadas las expresiones del presidente Alberto Fernández, quien trató de miserables a quienes despidan a empleados, "cuando siempre los ajusten se hacen a través de nosotros y tenemos una presión tributaria espantosa", dijo.

Un completo petitorio con medidas necesarias

Entre los principales puntos que solicitaron desde la Cámara de Comercio y Servicios, Bustamante dijo que pidieron prorrogar el vencimiento de los cheques diferidos, emitidos con anterioridad al 15 de marzo, o que los cheques rechazados por alta de fondos no afecten las calificaciones bancarias y sistemas de información privados, eliminar los requerimientos bancarios respecto al pago de aportes y contribuciones, implementar créditos bancarios a tasa cero para el pago de sueldos y alquileres, eliminar por 60 días el cobro compulsivo mediante embargos que realiza Afip, suspender la aplicación de retenciones y percepciones sobre los ingresos brutos, postergar 60 días todos los vencimientos impositivos nacionales y provinciales, eliminar por 60 días la aplicación de intereses resarcitorios de las deudas con Afip, eliminar por 60 días el componente impositivo de alimentos, productos de limpieza, tarifas de servicios públicos y combustible, eliminar cargas sociales de marzo y abril de 2020, prorrogar el vencimiento de cuotas de planes de pago y moratorias en curso, como así también de los servicios públicos, acreditar en cuentas bancarias los embargos que estén trabados, analizar mecanismos de compensación para locadores y locatarios de alquileres comerciales, suspender los cortes de servicios.