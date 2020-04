Tabacaleros recibirán FET y esperan mesa de precios

Tabacaleros recibirán una partida del Fondo Especial del Tabaco (FET) que depositó la Nación. Implicará 15 pesos por kilo producido para cada productor y servirá para pagar sueldos, servicios. No obstante, desde la Cámara del Tabaco de Jujuy gestionan que se conforme la mesa de negociación del precio para el que piden un reajuste y hacen tratativas para levantar la suspensión del acopio por las medidas sanitarias, de modo que los productores no pierdan el producto de su trabajo. "Esto es una partida que felizmente la Nación depositó con destino a todos los productores, se trata de un complemento de precios, lo que va a significar un poquito más de 15 pesos por kilo para cada productor que haya tenido producción y venta de tabaco", explicó a El Tribuno de Jujuy, Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy.

Dijo que los fondos son una parte de los recursos que estaban solicitando, por lo tanto aseguró que la Cámara del Tabaco va a seguir impulsando las acciones para que los otros fondos sean transferidos y puedan contar con ellos lo más pronto posible. Planteó que si bien mensualmente tienen partidas determinadas, están pidiendo en función de los recursos que están depositados y los conceptos que permitían esas resoluciones, que en este caso fue complemento de precios. "El destino por el cual el productor está esperando por segundos tener este dinero es para pagar los salarios de los trabajadores, todas las obligaciones económicas asumidas por la cosecha que no hemos podido pagar. No pudimos pagar porque al tener el tabaco, tenemos todavía el precio de la campaña anterior", dijo.

Planteó que necesitan pagar todas las obligaciones económicas asumidas por la cosecha que incluye los servicios de gas, energía y el próximo vencimiento de tarjetas de agro, arriendo y agroquímicos que no pudieron pagar porque no alcanza debido al estar vigente el precio de la campaña anterior. Afirmó que con las devaluaciones, la inflación, el incremento del costo de producción no fue suficiente para cubrirlo, "por lo tanto todas las obligaciones económicas están todavía para cumplir", ratificó.

Consideró por ello que se trata de "un estado de necesidad y urgencia que el productor está pasando, nunca antes visto". Explicó que tratándose de producción toda pasa por los costos que afecta a todos, pero reconoció que hay un sector que tiene una vulnerabilidad extrema, debilidad provocada por la falta de herramientas económicas para poder producir en tiempo y forma.

"Ese productor es el que más siente porque no tiene acceso bancario ni posibilidades de tener financiamiento", precisó y aseguró que por ello la Cámara está abocada a traerle soluciones, ayudar y acompañar en muchos otros aspectos ya que pasan por problemas de familia, salud, y de condiciones de supervivencia.

Actualmente el tabaco está al final de la cosecha, sin embargo Pascuttini explicó que lamentablemente se suspendió la compra y el acopio de por las normativas sanitarias. Por ello explicó que la Cámara está tratando de gestionar para que se vuelvan abrir los acopios para que muchos productores no pierdan su tabaco en los galpones, porque a medida que pasa el tiempo se degrada en calidad y condiciones.

Planteó que la Cámara que representa está trabajando abocada a lograr que se concrete la reunión de precios lo más pronto posible para que puedan contar con ese recurso, ya que los productores no pueden hacer frente a sus obligaciones debido a que no le pagan el reajuste.

"Es un despropósito que hoy los compradores no comprendan la situación por la cual está pasando la nación, las provincias, la región y entre esos los productores que están esperando esa recomposición del precio", ratificó. Explicó finalmente que tanto el ministro de Producción, Ezequiel Lello Ivacevich como el gobernador Morales están tratando de ayudar al sector .