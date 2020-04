Un millón de infectados y más de 50 mil muertos

La pandemia de coronavirus superó ayer el millón de personas infectadas en el mundo y también sobrepasó los 50.000 muertos, según las últimas cifras del centro de monitoreo de la Universidad Johns Hopkins.

Ese relevamiento muestra que Italia sigue siendo el país con más muertos por el brote, con casi 14.000 fallecidos, seguido por España con 10.096, Estados Unidos con 5.648, Francia con más de 4.400, China con 3.322 e Irán con 3.160.

En relación a los contagios, el país que tiene más casos confirmados es Estados Unidos, con más de 236.000, seguido por Italia, con más de 115.000; España, con más de 110.000; China, donde el número trepa a 82.431; Alemania, con 84.600; Francia, con casi 60.000; e Irán, donde este número llega a casi 50.500.

Mientras los gobiernos barajan diferentes estrategias para neutralizar el brote, las estadísticas evidencian que aún se encuentra en desarrollo creciente y la curva de contagios aún no alcanza su punto máximo.

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agravó el tono respecto a la pandemia, desalentó cualquier perspectiva sobre una eventual reactivación de la economía a mediados de abril, y advirtió que el país enfrentará "dos semanas muy duras".

Trump considera que, con las medidas de contención, podría alcanzarse un rango de entre 100.000 y 240.000 muertos y que sin ellas los fallecidos se hubieran contado por millones.

El mandatario estadounidense espera que el pico de la curva se alcance en dos semanas.

La Casa Blanca cree que los quince días de aislamiento acumulados hasta ahora han funcionado, pero pide a los estadounidenses que extremen las medidas de precaución durante un mes más por una cuestión de "vida o muerte".

El foco de la epidemia se encuentra especialmente en Nueva York, con alrededor de la mitad de los afectados.

Crece el desempleo

La pandemia del coronavirus golpea fuerte al mercado laboral en todo el mundo, con un récord en las solicitudes de ayuda por desempleo en los Estados Unidos y una fuerte baja del trabajo registrado en España, de acuerdo con informes oficiales y del ámbito privado.

Las solicitudes de asistencia por desempleo en los Estados Unidos alcanzaron la mayor cifra en su historia, con un nuevo récord de 6,65 millones en sólo una semana en medio de la pandemia por coronavirus, informó ayer el Departamento de Trabajo de ese país.

"La semana pasada los pedidos de asistencia por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la cifra récord de toda su serie histórica, con un incremento de más de tres millones respecto de los siete días anteriores, hasta alcanzar un récord de 6,65 millones de demandantes de ayuda", reportó la agencia DPA.

La agencia Moody’s informó de forma preliminar que en marzo se registró una pérdida de 27 mil empleos en el sector privado de ese país, cifra que aumentaría con la medición posterior a la reciente expansión del virus ocurrida el último 12 de marzo.

Este viernes el Departamento de Trabajo estadounidense informará la última tasa de desempleo disponible.

En España hubo una caída abrumadora del empleo, sin precendentes, con un total de 800 mil puestos de trabajo menos, lo cual marca la gravedad del caso en un país donde hay por estos días un tsunami de casos de contagio.

Para evitar despidos masivos en los países de la Unión Europea golpeados por la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea presentó ayer una propuesta para crear un fondo de desempleo común de 100.000 millones de euros.

En una conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo comunitario, Úrsula von der Leyen, anunció una propuesta legislativa, de carácter temporal y sujeta a la aprobación de los ministros de Finanzas de la UE.

La iniciativa busca pactar una salida común a las consecuencias de la pandemia en el mundo laboral.

Similar situación se vive en otros países, como Chile, cuya capital amaneció ayer con extensas filas de personas que buscan acceder a los seguros de cesantía habilitados, luego que el presidente Sebastián Piñera promulgara la ley que permite suspensiones temporales mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus.

Francia: 471 decesos

Con 471 decesos en la última jornada, Francia superó ayer las 5.000 muertes por coronavirus, de las cuales 884 se registraron desde el inicio del brote en residencias de adultos mayores, una cifra parcial revelada por primera vez por el Gobierno, que podría dispararse en los próximos días. “Son dramas individuales y colectivos, son personas: hombres y mujeres”, dijo el director general de Sanidad, Jér“me Salomon, al dar a conocer el nuevo parte.

Desde la llegada de la pandemia al país, un total de 5.387 personas fallecieron por covid- 19 y otras 59.105 resultaron infectadas, lo que sitúa a Francia como el cuarto país con más muertos y el sexto con más contagios a nivel mundial. No obstante, la totalidad de enfermos por la pandemia no contempla los 14.638 casos o posibles casos detectados en las residencias de la tercera edad. Por tanto, las cifras podrían dar un nuevo salto en los próximos días, ya que los registros revelados este jueves por las autoridades sanitarias sobre los centros de adultos mayores eran parciales porque todos los geriátricos no enviaron sus datos. El impacto de la pandemia se siente especialmente en los hospitales, donde permanecían internados 26.000 enfermos.

Italia: leve disminución

Mientras el Gobierno espera superar el pico de casos positivos para iniciar una “fase de convivencia” con el coronavirus, Italia informó ayer un nuevo descenso en los contagios de covid-19 y una leve suba de los fallecimientos. “Hoy debemos informar 760 víctimas y 2.477 nuevos contagios”, señaló el titular de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en la habitual conferencia de prensa sobre el parte diario, con lo que el total de fallecidos llegó a 13.915. Los números de ayer, si bien marcan una leve suba en las víctimas frente a las 727 informadas ayer, confirman la tendencia de una lenta disminución de los contagios, frente a los 2.937 divulgados este miércoles.

Según Borrelli, un dato alentador es que entre los más de 80.000 infectados activos actuales, “el 61% está con aislamiento en su casa, sin síntomas o con síntomas muy leves”. En ese marco, el premier Giuseppe Conte planteó la idea de una fase de “convivencia” con el virus una vez que empiecen a bajar los nuevos contagios. “Ya estamos programando una nueva fase de gestión de la emergencia”, planteó Conte.