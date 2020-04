Volar en Perico

Nacer en Perico es una circunstancia como cualquier otra. Yo, por ejemplo, nací en Buenos Aires y ya de grande, y con un hijo, me vine para Tilcara, donde nació nuestra segunda hija, quien tiene casi la misma edad que Jazmín, la periqueña que me pidió este cuento.

Pero miren cómo soy, tenía que hablar de ella y sigo hablando de mí. Decía que nacer en Perico, donde todo es más verde, donde la fruta es más dulce y donde en verano hace demasiado calor, no es más que una circunstancia.

La joven del cuento podría haber sido periqueña o tilcareña o cordobesa, francesa o africana, lo mismo daría porque lo maravilloso no era eso sino su deseo de volar. Y no volar de cualquier modo. En un cuento, como en un sueño, uno bien pudiera tener alas, extenderlas como hacen las aves y partir desde una rama hasta donde quiera ir, hasta la orilla de un arroyo para pescarse un pez y comerlo, o hasta la rama de otro árbol sólo para cantar, que es lo que a los pájaros más les gusta.

Pero la verdad es que, en un cuento, ni siquiera se precisa ser ave para volar. Uno puede despertarse de la siesta y ya no estar en la cama sino volando por los aires, que es de lo más divertido. Capaz que se dé cuenta que sigue en piyama, pero no importa porque a nadie le interesa eso, sino vernos volar. Los lugares que conocemos no son iguales vistos desde que empezamos a volar por sobre Perico, los árboles tan verdes y la fruta tan dulce adquieren otro color, se ven distintos, y los amigos se ven hasta cómicos desde las alturas, se ven más divertidos.