Talleres mantiene el ritmo

"Mauri" Aguirre: "Lo que no se entiende es la falta de ayuda al Regional".

Atlético Talleres es uno de los clubes más populosos de la provincia, sus hinchas esperan con ansias el regreso del campeonato, o por lo menos el inicio de uno nuevo, no importa lo que se juegue, lo que importa es que haya fútbol, pero todo ese sueño queda en segundo plano, porque la prioridad es la salud, como debe ser y es un anhelo que parece estar lejos.

Desde el inicio de la pandemia y la cuarentena, el club periqueño se puso a disposición del Comité Operativo de Emergencia local y provincial, cediendo las instalaciones de la institución, en caso de ser necesario. Pero tampoco quisieron descuidar lo deportivo, ya que el preparador físico Ricardo Chañi, realiza un seguimiento a los jugadores, en las prácticas físicas que se les recomienda realizar en la casa.

Hubo críticas generalizadas desde los jugadores, dirigentes y los hinchas para AFA, ya que se anunció la ayuda económica para prácticamente todas las categorías del fútbol argentino, pero quedó excluido el Torneo Regional Amateur, sin dudas que fue un golpe anímico fuerte para los clubes de esta categoría, ya que podría haber sido una buena ayuda, en este tiempo de aislamiento, donde el único ingreso era las entradas que pagaban los hinchas en cada uno de los partidos.

Para jugar el día que vuelva el fútbol y en el torneo que sea, los futbolistas del "expreso" entrenan de manera individual, para tratar de llegar en condiciones desde lo físico, como es el caso del jugador Mauricio Aguirre, uno de los hombres clave en la generación de fútbol de Talleres, siempre tenido en cuenta por el entrenador Aniceto Roldán.

"Mauri" Aguirre dijo que "en casa entrenando, aprovechando el espacio de casa, pero firme para no descuidarnos físicamente. Una lástima que AFA solamente piense en los clubes grandes y no en los equipos del interior como nosotros, creo que prácticamente hay jugadores aquí que viven de esto, que tienen familia, estamos sufriendo mucho con esto, ahora los clubes como los nuestros hacen recaudación con la entrada que paga la gente, pero es entendible lo de la salud que está primero, lo que no se entiende es la falta de ayuda al Regional", cerró.