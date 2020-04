El presidente Alberto Fernández denunció ayer "una campaña mediática" para "hacer creer a la ciudadanía" que el Gobierno nacional "prepara una salida masiva de gente detenida", y dijo que el tema de los presos "está en manos de los tribunales".

"Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto.

Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados", publicó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

En ese marco, afirmó que realiza estas "aclaraciones tan sólo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales".

"En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades", subrayó el Presidente.

Asimismo, el jefe de Estado destacó que en el país "las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema".

En otro tramo, Fernández reiteró que "Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones", cuyo "riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad".

"En el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia", ejemplificó el jefe de Estado.

Por último, indicó que "organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos".

"Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida", concluyó.

"Preservar la vida"

El presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, dijo que la decisión de otorgar prisiones domiciliarias a los detenidos incluidos en grupo de riesgo de contraer coronavirus tiene como fin "preservar la vida" y advirtió que si no se descomprimen las cárceles de la provincia "se van a infectar 50 mil presos". El magistrado de la Sala I de ese tribunal es quien el 8 de este mes hizo lugar a un habeas corpus masivo presentado por los 19 defensores oficiales bonaerenses que invocaron la situación de hacinamiento y de inhabitabilidad de comisarías y penales para los detenidos de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupo de riesgo.

Juntos por el Cambio: Rechazan que se libere a presos con delitos graves

Senadores de Juntos por el Cambio rechazaron prisiones domiciliarias para presos con delitos graves. Senadoras y senadores de Juntos por el Cambio rechazaron la posibilidad de que se otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a presos que hayan cometido delitos graves, en el marco de los pedidos realizados por sus defensores ante eventuales casos de contagios de coronavirus en las cárceles.

“Rechazamos la masiva liberación de presos pero sobre todo queremos alzar nuestra voz contra la liberación de quienes hayan cometido delitos de abuso sexual, por ser éste un delito que tiene alarmantes niveles de reincidencia, una baja tasa de condena y que somete a sus víctimas a una vida de sufrimiento y dolor”, expresaron en un comunicado. Para los senadores de Cambiemos, la decisión judicial “pone en peligro a la sociedad y es un verdadero atropello hacia los derechos de todas las mujeres” que han sido víctimas de violencia de género.

Defensoría de la Nación: Recomiendan agilizar los pedidos de libertad

La Defensoría General de la Nación (DGN) recomendó a sus funcionarios renovar o instar “la agilización de los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro” de los acusados que se encuentran detenidos “en situaciones específicas”, con el objetivo de “reducir el hacinamiento carcelario”. Así lo indicó la defensora general Stella Maris Martínez a través de un comunicado de prensa. Según la defensoría general, esas “situaciones específicas” refieren a presos incluidos en el grupo de riesgo ante el coronavirus y detenidos con prisión preventiva por delitos leves o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos previstos por ley. También incluye a los condenados por “delitos no violentos que estén próximos a cumplir la pena impuesta; personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión y otros”.