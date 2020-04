"No sobreexigir a nadie porque no es una carrera"

Tener que cambiar tan rápido y adaptarnos al contexto de la pandemia para ser productivos y cumplir con todo puede traer exigencias e incertidumbres en los chicos y los grandes que deben entender que esto es un proceso que requiere adaptación y paciencia.

En las redes sociales de Psi Salud, suben frecuentemente videos sobre diversos contenidos referidos al cuidado de la salud mental.

Así lo indicó Mariana Rodríguez, psicóloga, en diálogo con El Tribuno de Jujuy y además mencionó que "cumplir con las tareas, lo del colegio, más las actividades de la casa y lo propio de cada uno pueden ser montón de exigencias en un contexto de completa incertidumbre como es el que vivimos ahora. Los niños y los padres tienen que entender que este es un proceso de adaptación y de cambio enorme que según las neurociencias se requieren como mínimo tres meses para que el cerebro se acomode a estos cambios".

Explicó que el primer paso es poder entender la situación, "no es un escenario para sobreexigir a los chicos ni a los grandes porque no es una carrera. Ni tampoco para compararse o decir que hay que llegar sí o sí a un objetivo porque es posible que nos terminemos frustrando ya que nadie estaba preparado", dijo.

En ese sentido sostuvo que "uno tiene que tenerse compasión hacia uno mismo y hacia la familia, también es muy importante el tema de los límites en el sentido de las tareas por ejemplo. Al estar todo el tiempo en la misma casa muchas personas suelen trabajar mucho más y creen que tienen que estar todo el tiempo ocupado, y con los chicos pasa lo mismo que por estar entretenidos los hacen hacer tareas y avanzar todos los días hasta los descansos".

Importancia de poner límites

Remarcó que tiene que haber límites y descansos en cada actividad para todos porque es imprescindible intentar organizar todo de la mejor forma posible y encontrar pausas en todos es clave.

"Es súper importante respetar los espacios de cada uno, juega mucho la paciencia y el estar todos juntos de repente por tanto tiempo no es fácil, y necesitamos del tiempo propio", añadió.

Asimismo, aseguró que "brindarle al otro un tiempo de soledad en algún lugar de la casa es bueno para esa persona y no hay que ofenderse si alguien necesita eso porque no es necesario que todo el tiempo haya que estar en familia".

Siguió diciendo que "las maestras y los maestros han hecho un gran trabajo para informar sobre lo que es el coronavirus, explicándoles de forma adaptada para que aprendan. Por eso no es un desafío solamente los padres. También en los celulares y en la televisión hay animaciones para chicos que han incluido material adaptado para cada edad, todo eso ayuda a explicarles pero no hay una manera correcta, y siempre hay que ir desde la verdad, no intentar engañarlos porque tienen que saber al cien por ciento la realidad de lo que está pasando".