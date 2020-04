Aseguran que Dybala no tiene síntomas pero volvió a dar positivo

No hubo un comunicado al respecto, pero la "Joya" no respondió de manera favorable al cuarto test realizado.

El caso de Paulo Dybala es uno de los más emblemáticos para dar cuenta del desconocimiento que afronta el mundo a la hora de hablar del coronavirus y sus síntomas.

El futbolista argentino del club Juventus de Italia fue diagnosticado con Covid-19 hace un mes y medio. Ahora aseguran que dio positivo en las últimas horas tras un cuarto test, pero él se muestra saludable en sus redes sociales.

La contraposición de situaciones quedó a la vista durante las últimas horas cuando el periodista Josep Pedrerol, del programa televisivo español El Chiringuito, afirmó que la "Joya" había vuelto a dar positivo en un examen: "Un futbolista que juega en Italia en un equipo muy importante de Italia ha vuelto a dar positivo. Ese futbolista está en la Juventus, el futbolista es Dybala. En un mes y medio que se le detectó el primer positivo, ha sido sometido a cuatro tests. En las ultimas horas se le ha hecho el último, y dio positivo", resaltó.

Si bien la información no la refrendó el futbolista, su círculo íntimo o la propia Juventus, tampoco hubo una publicación para exponer que ya no tenía el virus. Algo que sí ocurrió con su pareja, la cantante argentina Oriana Sabatini. Durante las últimas horas, se conoció por sus familiares que ella había recibido los resultados de un nuevo control y habían dado negativos.

Sin embargo, no hubo una postura similar con el jugador.

Más allá de todo este escenario, el joven deportista de 26 años expuso algunas escenas de su vida privada en redes sociales, donde se mostró saludable: subió fotos entrenando en su gimnasio personal y hasta bailando con su pareja, sin mostrar ningún síntoma de enfermedad. Además, hace dos fines de semana atrás fue protagonista de una extensa transmisión solidaria de juegos virtuales con la idea de recaudar fondos en la pelea contra el Covid-19. Allí tampoco se mostró con problemas.

El medio italiano TuttoSport aseguró que la "situación no es preocupante", porque el jugador se encuentra en buen estado y "no tiene problemas respiratorios".

El diario de Turín destacó que Juventus nunca informó sobre pruebas intermedias pero sí dio precisiones cuando un futbolista dio positivo y también brindó detalles una vez que los exámenes especificaron que ya no tenía el virus.

Este proceso ocurrió con Daniele Rugani y Blaise Matuidi, compañeros de equipo del atacante, que ya se liberaron de la enfermedad.

Si bien los argentinos hicieron pública la noticia el 21 de marzo por intermedio de sus redes sociales, Sabatini reconoció en su momento que tenían síntomas de coronavirus desde "varios días antes" a ser notificados con los exámenes.

Por entonces, Dybala explicó los dolores que afrontó por la enfermedad: "Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche cuando dormía sentía frío. Fue un poco convivir con eso y tratar de no desesperarnos, de estar tranquilos. En estos días no tuvimos síntomas. Digamos que ella (Oriana) se sintió bastante mejor. Yo tuve sensaciones más fuertes. Me cansaba rápido, quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos. Ahí notamos que algo no estaba funcionando bien", explicó en una nota que le dio al canal AFA Play el 31 de marzo. La cuestión es que Dybala continúa con el virus, pero físicamente se encuentra muy bien y por eso llama la atención lo impredecible de esta enfermedad.

En Suiza pusieron fecha

La Superliga suiza, la primera división del fútbol helvético, recibió el visto bueno de las autoridades para reanudar el 8 de junio con partidos a puerta cerrada, después de una reducción de las restricciones impuestas para frenar la pandemia de coronavirus. Además de esta autorización, el Consejo Federal de Suiza también anunció ayer que los clubes deportivos tienen permiso para entrenar en grupos de más de cinco personas a partir del 11 de mayo.

Los eventos a gran escala con espectadores siguen prohibidos hasta finales de agosto, lo que incluye la reunión de atletismo de la Liga Diamante en Lausana el 20 de agosto. La Superliga, que engloba a los diez mejores equipos del fútbol suizo, se suspendió a mediados de marzo. A falta de trece jornadas para la finalización del campeonato, St. Gallen y Young Boys están empatados al frente de la clasificación, informó la agencia DPA. Por su parte, la Policía británica insistió en que reanudar la Premier League “presenta desafíos” para los servicios de emergencia del país jaqueado por la pandemia del coronavirus.

Así lo afirmó Mark Roberts, vicejefe de la Policía de South Yorkshire y encargado directo de la cuestión futbolística en el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC). Igualmente, recordó a los veinte clubes de la Premier que sólo se utilizarán “lugares aprobados” y a puerta cerrada. “Todos tenemos que buscar opciones sobre qué partidos necesariamente deben jugars. Veremos cómo se puede dirigir el operativo”, dijo Roberts.

¿Volverán?

El ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, consideró que ve cada vez más difícil la posibilidad de reanudar la Serie “A”. “Habría que pensar ya en la próxima temporada”.

El técnico de Roma mostró su fastidio

El.entrenador de Roma, Paulo Fonseca, indicó ayer que “no entiende” por qué debería correr en las plazas y parques públicos en vez de hacerlo en el campo de deportes del club, que es más seguro, luego de la decisión del gobierno italiano de prohibir al menos hasta el 18 de mayo las actividades en gimnasios y centros deportivos. “El fútbol debe reanudarse con el entrenamiento y no puedo entender que haya que correr en un parque lleno de gente, siendo que en Trigoria tenemos todas las comodidades”.