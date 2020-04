Conflicto de poderes en la comuna maimareña

El bloque justicialista, mayoritario en el cuerpo, dijo que no dará quórum.

La Municipalidad de Maimará invitó a la inauguración de las sesiones de su Concejo Deliberante, donde su primera intendenta, Susana Prieto, debe dar su discurso, pero desde el bloque justicialista, mayoritario en el mismo, denunciaron conflictos entre el ejecutivo y el legislativo que podrían dejarlo sin quórum. El presidente del bloque, Javier Quispe, dijo que "desde diciembre se intenta dialogar con la intendenta, tanto verbalmente como por notas, por distintos motivos".

Enumeró entre ellos "la ordenanza tributaria especial por la temporada turística, el organigrama del personal y de los funcionarios, el tema del espacio físico para que pueda funcionar el Concejo Deliberante, y a fines de abril aún no tenemos ningún tipo de respuesta tal que parece que quisiera hacer funcionar el municipio sólo con el ejecutivo. Por esa razón, como bloque justicialista, tomamos la decisión de no convocar ni darle quórum a la apertura de sesiones ordinarias".

El reclamo, apuntó, es "que el ejecutivo trabaje con el cuerpo deliberativo, cuyos integrantes fueron electos por los vecinos de Maimará. Nuestro bloque es mayoritario, son cuatro concejales en total y el bloque que presido cuenta con el apoyo de los concejales Manuel Ortega y Sergio Avalos. Hicimos la sesión especial, fijando días y horas para las sesiones ordinarias, que sería los jueves con trabajo de labor parlamentaria los días miércoles. Y se eligieron las comisiones".

Quispe entendió que "no hay un impedimento legal para que el cuerpo sesione pese a que no haya sesión de apertura, la que se centra en el mensaje de la señora intendenta. Hemos enviado al Ejecutivo ordenanzas sobre la pandemia, quisimos colaborar y no se nos ha invitado a participar del COE local".