UNA DE LAS CREYENTES / CAMINANDO CON SU ROSARIO Y LA IMAGEN DE LA VIRGEN.

La iniciativa surgió a partir de distintas comunidades de la Diócesis de Jujuy de diversos barrios que tras el anuncio del COE de que la población puede salir a caminar o a correr convocaron a que realicen estas actividades con un rosario o la imagen de la Virgen a fin de pedir por la vuelta de la Santa Misa.

Solicitan a todos los que se sumen a que les envíen sus fotos al Facebook o Instagram que se encuentran como CideprofJujuy.

En ese sentido, Paola Gutiérrez, integrante de la organización de esta actividad, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "se nos ocurrió que podíamos hacer esta actividad con el rosario en la mano pidiéndole la protección a nuestra Virgen de Río Blanco y Paypaya para que no haya más casos de Covid-

19 en Jujuy, por el fin de la pandemia y una intención muy especial que está en el corazón de todos los fieles católicos que es que pronto regresen las santas misas a todos los templos de la provincia con las medidas de seguridad pertinentes".

"A los fieles católicos se nos privaron de los sacramentos que para nosotros son súper importantes como es el bautismo, la comunión sacramental, la confesión, el hecho de no poder ir a un templo a rendirle gloria a Dios, a rendirle gracia, a pedirle por nuestras necesidades. Realmente nos afectó muchísimo, somos muchos los que pedimos que regresen las misas y que se implemente un protocolo para que podamos acudir nuevamente al alimento espiritual que es tan importante en estos tiempos donde la situación económica a muchas familias les está pegando muy duro. Y esa fuerza espiritual que recibimos de Dios es una fuerza y un sostén para que podamos atravesar estas situaciones difíciles de la vida", añadió.

Asimismo, afirmó que "la propuesta concreta es para todos los fieles y que salgamos a caminar según la terminación de nuestro DNI con el rosario en la mano por los espacios públicos de nuestros barrios con el barbijo, respetando las distancias y que como máximo sean dos personas".

También invitan a la comunidad a que les envíen fotos de las caminatas que están realizando con el rosario en la mano para subirlas a las redes sociales y que "lleguen a nuestros sacerdotes y obispos para que de alguna manera intercedan por nosotros al Comité Operativo de Emergencia y pronto tengamos la Santa Misa", agregó.

Santo Rosario

Sobre la caminata remarcó que "propusimos hacer esta actividad con el Santo Rosario en la mano porque es el signo con el cual los católicos pedimos la intercesión de nuestra madre María ante cualquier necesidad que tenemos porque sabemos que todo lo que nuestra Virgen madre le pide a su hijo Jesús, él nos lo concede siempre y cuando eso sea algún bien para nosotros y sea acorde a su voluntad".

Para finalizar aseguró que "nuestra Virgen siempre fue una madre muy bondadosa con nuestro pueblo y por medio de ella también queremos llevarle una palabra de ánimo y aliento a todos los que están atravesando una situación difícil y decirles que como Dios nos da la prueba también nos da la posibilidad de superarla con su compañía y nunca nos va a poner una situación que no podamos resolver de su mano. Entonces a todos los que tienen fe aprovechemos este tiempo de pandemia para fortalecerla y dedicarnos un poco más a la oración en familia. Y a los que no creen los invitamos a tener a Dios y a María en sus vidas porque no se van a arrepentir".

Suspensión de misas

Cabe recordar que desde que se activó en el país la cuarentena total, todos los eventos religiosos fueron suspendidos para evitar el amontonamiento de la gente.