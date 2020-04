Mayweather aportará para carenciados en los EEUU

El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather, quien se retiró invicto luego de ser campeón mundial en cinco categorías diferentes, comunicó ayer mediante un video que donará dinero para que los más pobres puedan alimentarse durante la cuarentena debido a la pandemia de coronavirus.

"Quiero ayudar a que este mundo sea un mejor lugar, el dinero que donaré será para alimentar a los más necesitados", dijo Mayweather, de 43 años y que fue campeón de las categorías Superpluma CMB, Superligero CMB, Welter CMB y Welter FIB y Superwlter CMB.

El expugilista, que no perdió en 50 combates y venció dos veces al argentino Marcos Maidana, remarcó: "Todo esto me afectó, me duele ver lo que está pasando en el mundo y quiero que todos nos apoyemos y sigamos teniendo fe. Nadie es perfecto, no lo soy. Todos los días intento ser mejor persona, cometo errores y lo único que puedo hacer es intentar mejorar".

"No quiero mostrarle a la gente lo que hago, yo lo hago anónimamente, no tiene que ver con el dinero, los voy a donar a los más necesitados y lo haré sin hablar de ello, lo importante para mí es hacer el bien para las personas del mundo", dijo el ahora empresario apodado "Money" (dinero en inglés), según publicó el periódico deportivo español Marca.

Por otro lado, el excampeón mundial José Legrá logró ganar su pelea con el coronavirus y fue dado de alta tras estar once días internado en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.

Legrá, de 77 años, nacido en Baracoa, Cuba, y nacionalizado español con residencia en Madrid, ingresó al hospital al tener los primeros síntomas debido a sus patologías previas, pero según su entorno se debió a una medida "para tener un mayor control" y siempre permaneció en planta, según publica el sitio espabox.

Legrá llegó a España en 1959, ganó dos veces el campeonato mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en 1968 y 1972, y cerró su formidable campaña con un palmarés de 129 victorias (49 ko), 11 derrotas y 4 empates.

Completando el panorama del boxeo internacional en medio de la crisis, el campeón mundial mexicano Saúl "Canelo" Alvarez se sumó a la campaña iniciada por el actor estadounidense Matthew McConaughey, quien sorprendió con un curioso video en redes sociales. En la primera parte del video, McConaughey alentó a la población a usar cubrebocas, para minimizar el riesgo de contagio. "Por favor, si vas a salir de casa, asegúrate de usar mascarilla", pidió.

Después, presentó de manera calurosa al púgil multicampeón y mejor peleador del año pasado. "Tengo un amigo, un campeón, que también tienen un mensaje para ti", dijo en español. En lo que parece ser un gimnasio, el pugilista recordó que el mundo vive momentos complicados, provocados por la pandemia. "Solamente para recordarles que estamos en una gran batalla contra el coronavirus", señaló.