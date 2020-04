La minería está operando entre el 20 y 30% en Jujuy

En Jujuy si bien la minería, ante la emergencia sanitaria por la pandemia, volvió a activarse en las últimas semanas, lo hizo en un promedio del 20%. Y es que se está produciendo con personal reducido según los protocolos vigentes, y su exportación está afectada al igual que la importación de insumos debido a la paralización mundial. El impacto global es también en la caída de precios del litio y otros minerales.

En éste sentido el secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia, Miguel Soler recordó que a partir del 3 de abril en que la resolución administrativa de nación declaró la minería como actividad esencial se empezó a conversar entre todos los actores para que las actividades se reanuden en Jujuy.

"Al momento de hoy las principales minas están operando al 20 o 30% promedio en general, principalmente porque la emergencia sanitaria continúa, y al continuarla todas las empresas han adoptado medidas especiales de protección, están trabajando con protocolos de bioseguridad específicas para la pandemia de Covid-19", precisó Soler.

Sostuvo que eso lleva a demorar todos los tramos que se hacen, a través de protocolos respecto al nuevo personal, transportistas, comedores, dormitorios, que implica que estén trabajando con la mitad del personal o menos, en cada planta o campamento. A modo por ejemplo dijo que en un dormitorio donde había dos personas ahora hay una.

"Estamos trabajando con ellos, con el ministro de Producción Lello, con el Comité Operativo de Emergencias y la Cámara Minera porque las chances de que se reactive al 100% la actividad va a depender de la emergencia sanitaria, cosa que va a ser lenta", dijo. Recordó que la decisión del COE de que cualquier persona que ingrese a la provincia esté en cuarentena 14 días, y que el hecho de que en otras provincias haya situaciones similares comenzó a demorar a la actividad minera.

Reconoció que está afectando a las exportaciones de las minas que estaban preparadas para hacerlo, y también las importaciones de repuestos específicos para maquinarias y otros insumos, con una ralentización del trámite porque la administración pública trabajaba de manera remota, y todas las gestiones se hacen más lentas.

Es que el personal de exportaciones y otras áreas también están en el mismo contexto porque se está priorizando la salud de todos los trabajadores.

"Esta pandemia ha generado el parate de muchas industrias, de muchos consumos de materias primas básicas, lo cual lleva a que tanto la actividad minera a nivel mundial como la actividad comercial y productiva se haya visto demorada, por lo tanto se espera una bajada de precios fuertes que ya cubrió el litio, el zinc y el plomo del que somos productores, pueden seguir pero la bajada de consumo y de precios afecta también la operatividad", precisó y estimó que los metales preciosos, oro y plata si pueden seguir pero el resto está afectado.

La inversión Gates es un fondo para reducir el efecto invernadero

Por otro lado, ante la difusión de una nota donde se titula que el magnate Bill Gates invierte en un proyecto de litio en Jujuy, el secretario de Minería explicó que se trata de una exageración debido a que sólo invierte en un fondo de inversión que apunta a empresas que disminuyan el efecto invernadero. El secretario de Mineria de Jujuy, Miguel Soler, explicó que si bien la empresa tiene propiedades y está en etapa inicial de exploración, no está probado que el método que promocionara entre comunidades de la región funcione mejor que el que se usa actualmente para extraer el litio de salmuera. La difusión indicaba que “la sociedad startup, Lilac Solutions, una empresa que busca implementar tecnologías modernas para la eficacia del uso del agua en los procesos de extracción minera, y que es el magnate norteamericano, Bill Gates lidera la ronda de inversiones de alrededor de 20 millones de dólares que a través ‘Breakthrough Energy Ventures’ y ‘The Engine’, buscan capitalizar la sociedad mencionada. Indica que una de las empresas que si tiene propiedades, y que proyecta realizar las primeras pruebas experimentales en el país hacia finales del 2020, junto a la compañía minera Lake Resources”.

En la publicación también detalla que “Breakthrough Energy Ventures” es un fondo de inversión que financia startups que tengan el potencial de disminuir las emisiones contaminantes anualmente. Al respecto Soler explicó que “esa empresa está probando una metodología, que no está demostrada que funcione. La empresa no tiene volumen de salmuera y de litio que sea económicamente explotable y por el momento está haciendo importantes anuncios de sus planes de trabajo, pero que en hechos concretos no se sabe todavía si se van a poder concretar”, precisó. Detalló además que ésa empresa en Jujuy al día de hoy no tiene un proyecto del estado que llegue a compararse con el que tienen en Catamarca, que tiene recursos definidos, y la prueba que plantean prueba del método de extracción de litio que no incluye la evaporación, la prevén hacer es en esa provincia.

Cobre y zinc afectados

Según el informe Commodity Markets Outlook (Perspectivas de los mercados de productos básicos), la pandemia ha afectado tanto a la oferta como a la demanda. Afectó a los mercados de productos básicos en general y puede dar lugar a cambios a largo plazo. Los costos de transporte podrían ser más elevados debido a los requisitos adicionales para el cruce de fronteras. Afecta también a productos básicos industriales como cobre y zinc, y se espera que este año los precios de los metales caigan. La desaceleración del crecimiento económico en China, que representa la mitad de la demanda mundial de metales, afectará a precios de los metales industriales y los del oro aumentaron, dado que los compradores han buscado seguridad frente a las turbulencias de los mercados financieros.