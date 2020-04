La Liga Jujeña y una pausa obligada

Justo cuando la Liga Jujeña de Brazilian Jiu Jitsu y Grappling comenzaba a tomar un impulso, se tuvo que suspender todo. "Una pena porque habíamos logrado entusiasmar a varias academias", manifestó Héctor Gómez.

El instructor oriundo de la provincia de Misiones y radicado hace un par de años en Jujuy, reconoció que "logramos aunar criterios, consensuar entre todos y poder sacar adelante esta importante rama que tienen las artes marciales, trabajando por y para el deporte, sumando chicos, adeptos nuevos", sostuvo.

Gómez reconoció que "haber realizado los Encuentros Urbanos en el anfiteatro Las Lavanderas del parque lineal fue un gran acierto, "allí la gente pudo saber de qué se trataba este deporte, no solo es para competir sino también para defensa personal o simplemente practicar una actividad deportiva, eso nos permitió sumar adeptos".

Por el momento, como todos los entrenadores, Gómez mantiene un contacto fluido con sus alumnos de la Academia MF Team, "es importante que no dejen de entrenar, de moverse en casa, de practicar, la cuarentena te lleva a no hacer nada y no debe ser así, nosotros estamos armando clases por videoconferencia y se pueden sumar los interesados, me contactan por mi facebook que es Héctor Gomez".

Sin dudas que también afectó en el aspecto económico, "es complicado para todos, está muy difícil, nos corta el trabajo, solo debemos esperar", opinó el entrenador de brazilian jiu jitsu.

Una vez que se levante la cuarentena y todo regrese a la normalidad, volverán a juntarse "vamos a volver a diagramar la temporada y seguir con el mismo entusiasmo", finalizó.