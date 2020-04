"Yo no creo que se extienda la cuarentena, el Presidente fue claro"

¿La situación epidemiológica del país está controlada?

Sí, por ahora es una situación de calma, porque la gran mayoría de la gente no está saliendo y cumple con la cuarentena, y eso ayuda a que los casos se mantengan estables. En este sentido, la cuarentena lo que posibilita es achatar bastante la curva, no estamos viendo un pico todavía y no lo vamos a ver en tanto y en cuanto la gente siga respetando esto. El tema de la cuarentena se va a terminar seguramente el 13 y la posibilidad de que los casos aumenten va a depender mucho del comportamiento de la gente.

Respecto al "pico de casos", el ministro de Salud dijo que se espera para fines de mayo. ¿Por qué no se estima para junio y julio, en la temporada de invierno?

Nosotros creemos que las medidas que estamos haciendo con la cuarentena van a retardar mucho el pico y creemos que con suerte también para el invierno ya vamos a estar empezando a eliminar la transmisión. Queremos que esto suceda así para no entrar al invierno con todo el virus en alza. Esperamos a mayo porque la cuarentena de alguna manera retarda ese pico. Cuando se levante a cuarentena, las personas van a empezar a mantener más contacto con otras, va a haber un período de incubación de dos semanas, con lo que para final de abril vas a ver un aumento de casos. Estimamos que cuando la gente empiece a ver que los casos aumentan van a volver a ser conscientes de que tienen que estar muy separados y eso va a hacer que nuevamente baje, con esto estaríamos dando forma ase famoso "pico" que sería en mayo.

¿De qué depende que se extienda la cuarentena?

Yo no creo que se extienda la cuarentena, creo que el Presidente fue muy claro cuando dijo que se iba a mantener hasta el día 13. De todos modos con consideramos que algunos elementos de la cuarentena tenemos que seguir sosteniendo lo máximo posible, por lo menos hasta que dejemos de ver circulación viral.

¿Cuáles son estos elementos?

En principio hay que evitar las reuniones, los recitales, partidos de fútbol, hay que evitar todo tipo de aglomeración de gente. Luego, en un segundo habrá que autorizar, primero las actividades comerciales, después los colegios y después todo los demás sectores, pero no se puede todo de golpe, por el riesgo que implica.

Respecto a los contagios en el país, ¿es normal que se den en personas jóvenes?

Sí, es la historia de todo el mundo. La mayoría de los casos son de personas jóvenes, por eso mejoran rápidamente y solamente tienen complicaciones las personas mayores. El tema acá es que a medida que haya más contagios en personas jóvenes va a haber más transmisión a personas mayores, que llevan a mayores internaciones en terapia y mayor mortalidad, por eso es que tenemos que tratar de evitar esos contagios.

Sobre las personas asintomáticas, ¿en algún momento padecen o sufren la enfermedad, teniendo en cuenta que no presentan síntomas, o solo son personas transmisoras?

La gran mayoría de las personas "asintomáticas" terminan desarrollando la enfermedad a las 24 o 48 horas, por eso decimos que son "presintomáticas" y no "asintomáticas" totalmente. Hay pocas personas que no tienen síntomas, sobre todos más chicos y la gente muy joven, pero la gran mayoría tiene síntomas, incluso aunque no tuvieran, si se les realiza una radiografía se va a ver que tienen daño pulmonar.

¿Puede estimar la cantidad de enfermos en el país?, teniendo en cuenta que son pocos los testeos que se realizan y que existen personas sin síntomas.

No tenemos forma de estimarlos y tenemos que seguir haciendo testeos para tratar de identificarlos tempranamente, posiblemente haya algún cuadro de gente que tenía síntomas muy leves y que no se llegaron a identificar y por eso la tasa nuestra de mortalidad, si bien no es baja, es muy baja comparada con Europa. Seguramente hay algún componente de gente que no está todavía identificada, pero tampoco creemos que sea demasiado significativo.

En relación a las provincias que no tienen casos registrados de coronavirus, ¿cuál es la situación y se podrá mantener así por mucho tiempo?

Hay que ser muy cuidadosos con esas provincias. Se debe intensificar la vigilancia epidemiológica para estar seguros de que realmente es una situación en la que no hay transmisión y no que no la estamos viendo. Por suerte, la nueva definición de casos sospechosos ayuda a esto, porque cualquier neumonía hay que estudiarla para salir de la duda. Entonces ahí lo que hay que hacer es mantener las fronteras lo más cerradas posibles para impedir que lleguen personas con esta infección.

¿Hay que usar barbijos? ¿Quiénes deben usarlos?

Es una discusión permanente, hay mucha ansiedad con ese tema. No hay ningún dato científico que pueda decir si hay que usar o no fuera del sistema de salud. Nosotros siempre decimos que los barbijos lo tienen que usar la gente que tiene síntomas, que tiene tos o que puede estar eliminando el virus y las personas que atienden a esas personas que están enfermas y que están a menos de un metro, eso en general siempre es en el ambiente hospitalario. Ahora hay mucha presión para que la gente lo empiece a usar, pero no tenemos ninguna evidencia para poder apoyarlo, tampoco una evidencia para decir que no lo deben usar.

¿Los respiradores están garantizados para cubrir la demanda en un caso extremo?

El Ministerio de Salud aseguró que están garantizados en tanto y en cuanto las mediciones de la epidemia estén controladas y no se descontrole la infección. Se ha comprado toda la producción nacional a nivel central, el Ministerio impidió que cualquier otro actor los compre, ya sea privado o las provincias, porque sería injusto que una sola provincia compre todos los respiradores que hay disponibles en el país y no permitirles a otras provincias que los tengan. Esta medida va a permitir repartirlos en una forma más equitativa, primero considerando la cantidad de respiradores que ya hay en cada lugar, sumando los públicos y privados, si hacen falta se van a priorizar en los lugares donde no haya y el resto se va a ir repartiendo en los lugares donde se registre mayor cantidad de casos y los que vayan apareciendo en cada lugar.

Usted forma parte del equipo de infectólogos que asesora al presidente Alberto Fernández. ¿Puede percibir que hay tranquilidad en el Gobierno?

Yo creo que hay mucho compromiso y todo lo que hay que hacer se hace a tiempo. La verdad que todos los fondos que se necesitaron se han puesto a disposición, sumado a un montón de medidas económicas para ayudar a la gente que está sufriendo más con esta cuarentena, pero esta cuarentena se persiguió como algo necesario y tuvieron el coraje de hacerlo.

Ceo que el Gobierno ahora está tranquilo porque la medida está haciendo efecto y eso nos diferencia mucho de los demás países, como Brasil o Chile, donde los casos están aumentando estrepitosamente y aquí por suerte la cantidad de muertes se mantiene todavía baja.

La cuarentena fue clave, ¿estamos mejor que otros países?

Sí, estamos mucho mejor. Por ejemplo, en el caso de la curva a esta altura estamos mucho mejor y estamos viendo cómo esto empieza a dar esos frutos, el tema es que hay que sostenerlos lo máximo posible y aunque tengamos que levantar la cuarentena por lo menos hay que tratar de sostener la distancia entre l