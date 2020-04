Cruz Roja eleva al máximo su nivel de emergencia

Por Luis Caraballo

Por la situación que atraviesa el país en general, y ante un mayor avance del coronavirus y las máximas preparaciones que están realizando desde los organismos gubernamentales en materia de salud para que el sistema sanitario no colapse, la Cruz Roja declaró su máximo nivel en prestación de espacios y personal voluntario en todo el país y cada una de sus filiales, para estar preparados en el caso que se requiera su actuación.

La Cruz Roja actúa ante diversas situaciones que lo requieran cuando la asistencia gubernamental no pueda cubrir.

Tomando en cuenta que ayer se cumplió un mes de haberse detectado al paciente "cero" en Argentina proveniente de un viaje a Roma, y hoy los casos confirmados superaron la cantidad de 1.300 y quedan activos más de 950, distintos organismos se encuentran también preparados en el caso que la situación llegue a niveles mayores, o bajo los términos que se vienen manejando, haya un aumento en la curva de contagios.

Debido al aislamiento preventivo, social y obligatorio, la filial de la Cruz Roja en la provincia tuvo que suspender todos los cursos que venían dictando y ahora se encuentran a la espera de ser llamados, si así lo requieren, por las autoridades jujeñas. En tanto, aclararon que sus instalaciones no se encuentran en condiciones físicas, pero sí el personal que está de forma voluntaria.

El coordinador de la filial en la provincia, Sergio Cari, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, explicó que "Cruz Roja elevó su nivel de emergencia a nivel tres, es su máximo nivel de exigencia y de puesta en estructura a disposición del Estado, tanto nacional, provincial y municipal. Todas las filiales del país más la Federación Internacional y el Comité Internacional, están a disposición del Estado, brindando asistencia en los espacios humanitarios en el caso que sea necesario y en cuestiones en que el Gobierno no puede abordar" dijo Cari.

"Por ser una situación de pandemia a nivel mundial por el momento nosotros estamos abocados a la campaña nacional de recolecta de fondos empresariales para el equipamiento de hospitales y clínicas públicas y privadas y los insumos de salud tanto en los dos ámbitos, esa es nuestra función desde la Cruz Roja filial Jujuy. Estamos dentro del plan nacional", indicó el coordinador local.

Un dato que fue destacado desde el organismo internacional es que, el rol de control, actuación e información que brinda el Comité Operativo de Emergencia en Jujuy, es relevado por ellos y enviado a su sede en Buenos Aires para el seguimiento sobre lo que ocurre en Jujuy.

Voluntarios

Otra de las cuestiones que también indicaron desde el organismo mundial que funciona en la provincia y en todo el país, es que están a la espera de poder tener al día las cuestiones reglamentarias para aquellas personas que integran de manera voluntaria la Cruz Roja.

"Tenemos que actualizar nuestra base de datos de voluntarios, esta es una situación que no teníamos contemplada y los seguros no cubren este tipo de situaciones. Esta semana tuvimos la sede cerrada para que, nuevamente, tengamos bien nuestra base de datos de voluntarios que van a empezar a participar de actividades en la comunidad y que estén asegurados" mencionó Sergio Cari, coordinador en la provincia.

A su vez, sostuvo que "nosotros no podemos enviar a ningún voluntario porque no se actualizaron nuestros seguros. Es por eso que no tenemos actividades en acción".

Campaña nacional para recaudación de fondos

Bajo el nombre “Argentina nos necesita”, la Cruz Roja nacional lanzó una campaña de recaudación de fondos para la compra la materiales y equipamientos sanitarios, como ser respiradores, barbijos, indumentaria médica, entre otros, para los profesionales de la salud pública y privada ante un posible desborde en los casos de coronavirus. Será el propio organismo el encargado de ejecutar y auditar todo lo que se recaude tanto de las empresas privadas como del público en general. Este evento también fue organizado por la primera dama del país y presidenta honoraria de la Fundación Banco de la Nación, Fabiola Yáñez.

“A través de nuestra organización, se canalizarán fondos del sector privado para que, en coordinación con el Ministerio de Salud, se avance en la compra de insumos para ampliar la capacidad instalada de distintos centros hospitalarios públicos y privados del país” dice el lema de la campaña, añadiendo que “apostamos al compromiso de todos los sectores y la responsabilidad social y agradecemos la confianza depositada ante esta enorme iniciativa”.

Las vías habilitadas de donación serán tres. Mediante la página web oficial de Cruz Roja www.cruzroja. com/dona, por teléfono al 0810 999 222, celular *9009 o mediante un mensaje de texto con la palabra DONAR (en mayúscula) al 3000. En los últimos días, esta campaña solidaria tomó mayor resonancia porque distintos canales de televisión trasmitirán mañana el evento y participarán muchas celebridades en la conducción. En tanto, desde la filial de Jujuy, estuvieron trabajando en la difusión acerca de cómo se podrá donar.

Recomendaciones

Desde la Cruz Roja instaron a seguir manteniendo aquellas medidas de prevención que están estipuladas por las autoridades gubernamentales y sanitarias. El constante lavado de manos con agua y jabón, el distanciamiento de mas de un metro y medio, y el aislamiento para los adultos mayores son aquellas medidas que las personas deben mantener para estar prevenidos al contagio de coronavirus.