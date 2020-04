En Racing acordaron la rebaja de los haberes

El plantel de Racing Club acordó con la dirigencia del club reducir considerablemente su salario mientras dure la pandemia de coronavirus que tiene suspendida la actividad.

En un comunicado oficial el club de Avellaneda comunicó la decisión a la que llegó con el plantel profesional, que se encuentra sin actividad desde que la AFA decidió parar la Copa Superliga que se estaba disputando.

"En el contexto de la pandemia de coronavirus que impide el normal desarrollo de la actividad futbolística programada, el club estableció un acuerdo con el plantel profesional masculino y el cuerpo técnico para una reducción en las compensaciones fijadas en los contratos hasta que se reanuden las tareas de manera regular", expresó la entidad albiceleste.

En tal sentido, Racing agregó que el cese de las actividades del fútbol derivó en "extremas complicaciones económico-financieras", por lo que llegó a un acuerdo con el plantel profesional y el cuerpo técnico que comanda Sebastián Beccacece para reducir sus salarios.

"Con el espíritu de proteger los ingresos y garantizar la estabilidad y continuidad de todos los trabajadores de la institución, el acuerdo prevé una reducción salarial importante sobre los ingresos contractuales de los jugadores y cuerpo técnico a partir del mes en curso", señaló Racing.

Si bien no se dieron a conocer los porcentuales ni las cifras que abarcó la reducción de salarios, Racing indicó que tanto el presidente Víctor Blanco, junto a la Comisión Directiva, "no solo agradece sino que también se enorgullece del gesto solidario de nuestro plantel profesional y cuerpo técnico con la institución y también con los compañeros trabajadores en particular".

"Cabe añadir que Racing Club continuará colaborando en la lucha contra esta pandemia, poniéndose a disposición, tanto de las autoridades locales como nacionales, para llevar a cabo las acciones que sean necesarias para reducir las consecuencias de esta crisis", sostuvo.

Además, el club "exaltó" la actitud de "todos los socios de Racing que, ante la adversidad, han demostrado su compromiso con el Club y la sociedad".

Sin embargo, Racing no es el primer club en implementar la reducción de salarios, ya que el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, quien dijo que aquellos jugadores que cobren más de 150.000 pesos, cobrarán la mitad.

Otros clubes de Primera División también evalúan reducir el salario de sus jugadores, habida cuenta de la inactividad que presenta el fútbol en este contexto.

Meléndez recibió el alta

El entrenador puertorriqueño Flor Meléndez, exDT del seleccionado argentino de básquetbol en el Mundial España 1986, fue dado de alta ayer, tras haber estado internado por coronavirus en un hospital de la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Una de las hijas del director técnico, Natalia, informó al diario local El Vocero que su padre “ya comenzó la recuperación en casa”.

Meléndez, de 73 años, había sido derivado a un centro asistencial de la capital puertorriqueña hace una semana a raíz de un “cuadro de deshidratación”, según lo narrado por otra de sus hijas, Mayra. Sin embargo, dos días después, el entrenador experimentó “un poco de fiebre” y luego de los hisopados correspondientes se constató que estaba afectado por el brote de coronavirus. Meléndez dirigió al seleccionado argentino en el Mundial España ’86, cuando el equipo alcanzó un resonante triunfo sobre los Estados Unidos (74-70), en la ciudad de Oviedo.

También Osasuna

El club Osasuna, de la primera división española de fútbol, anunció ayer un acuerdo con su plantel y cuerpo técnico para que se les aplique una rebaja del veinte por ciento de sus salarios si la temporada no se puede concluir por la pandemia del coronavirus. “El Club Atlético Osasuna alcanzó un acuerdo con los jugadores y técnicos de la primer plantel para poder hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria y de la suspensión de la competición”, señaló el club en su página web. De este modo, según la entidad navarra, sus miembros del primer equipo acordaron rebajar sus salarios anuales “un 20 por ciento siempre que no concluya la temporada 2019-2020”.

Borussia abre sus puertas

Borussia Dortmund de Alemania abrirá desde hoy las puertas de su estadio para alojar a pacientes enfermos de coronavirus. “Stadt Dortmund se convierte en centro de tratamiento para covid- 19: segundo punto de contacto junto a la Clínica Norte. Borussia Dortmund representa el estadio para la lucha contra eso #coronavirus a disposición”, publicó el club alemán en su cuenta oficial de Twitter. El estadio “Signal Iduna Park” cuenta con 82 mil lugares, siendo el más grande de todo el país y ubicado en la región de Renania del Norte-Westfalia, una de las más afectadas por el coronavirus.

“A partir del sábado 4 de abril, la atención de casos sospechosos de coronavirus y pacientes con las quejas correspondientes será el foco en el área norte del estadio”, abunda un comunicado del club. La tarea sanitaria en la cancha del Borussia Dortmund estará coordinada por la Asociación de Médicos Estatutarios de Seguros de Salud de Westphalia-Lippe. Por su parte, seis jugadores del club Wolfsburgo, de la primera división de Alemania, ayudaron ayer en dos supermercados de la ciudad a limpiar y recargar las estanterías, como parte de una campaña que la institución lanzó en el marco de la crisis originada por el coronavirus. Bajo el lema “Agradecemos a los héroes de la vida cotidiana”, Wolfsburgo impulsa varias campañas sociales en su región, Baja Sajonia, en el centro de Alemania.

En los dos supermercados, el capitán de Wolfsburgo, Josuha Guilavogui, y sus compañeros de equipo Xaver Schlager, Renato Steffen, Maximilian Arnold, Pavao Pervan y Yannick Gerhardt ayudaron en dos supermercados desde las 7. “Queremos demostrar que también somos parte de la sociedad y queremos contribuir con algo a la vida cotidiana”, dijo el volante Arnold. “Esta es una acción muy importante para nosotros porque queremos ser modelos a seguir”, apuntó por su parte el francés Guilavogui.

Otros clubes del deporte profesional alemán ya tomaron medidas similares.

El jugador español del club Bayern Múnich Javi Martínez, por ejemplo, apoyó a la Cruz Roja en Grünwald, cerca de Múnich, mientras que jugadores de Augsburgo repartieron cajones de bebidas al personal de enfermería de su ciudad. Asimismo, jugadores del campeón alemán de basquetbol, Bayern Múnich, ayudaron durante toda una semana a repartir comida en el banco de alimentos de esa ciudad “Münchner Tafel” al comienzo de la crisis del coronavirus, informó la agencia DPA.

Se recupera Recber

El exarquero turco Rustu Recber, de 46 años, que jugó en 2004 con Lionel Messi en Barcelona y del que se hizo gran amigo, mejoró en las últimas horas tras dar positivo de coronavirus y permanece “estable”, según informó su esposa en un comunicado hecho público en las redes sociales. “Estamos viviendo días difíciles y pesados, pero afortunadamente estamos un poco mejor”, escribió Isil Recber, quien desmintió que su marido estuviese en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Turquía.