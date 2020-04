Facundo Corvalán ya se recuperó y fue dado de alta

Facundo Corvalán, el jugador de básquet contagiado por el brote de coronavirus, fue dado de alta anoche y pudo regresar a su domicilio paterno en la ciudad de Junín, donde se le acondicionó un cuarto para que continúe la cuarentena por 14 días más.

Después de permanecer internado por espacio de 18 días en el hospital "Abraham Piñeyro", de su ciudad natal, y tras dos hisopados que le realizaron en las últimas 48 horas, ambos con resultado negativo, Corvalán fue dado de alta y enviado a su domicilio.

Una vez en su casa Corvalán se comunicó con Télam y a través de ella le envió un mensaje de agradecimiento "a todos por su preocupación, cariño y apoyo. Lograron ayudarme a que hoy sea una anécdota y con final feliz. Gracias hospital Piñeyro y su personal. Agradecido por siempre".

El base de 21 años y actual integrante del plantel del Real Canoé de la Liga LEB Oro (segunda división) del básquet español, fue ingresado hace poco más de dos semanas, con fiebre alta y tos, al hospital "Abraham Piñeyro", y en ese momento refirió que cuando llegó a la Argentina "tenía unas líneas de fiebre. Esa noche, tuve algunos síntomas, llamé al 107 y me internaron", expresó el valor surgido de las divisiones formativas de Ciclista Juninense.

"En España tomé todas las precauciones, usaba alcohol en gel y barbijo. Pero me tocó igual. El virus está instalado en todos lados", dijo por entonces Corvalán.

"Luego de que me den el alta en el hospital, tengo que estar 14 días en cuarentena para ver que no vuelvan a aparecer los síntomas", describió por entonces Corvalán. Esa manifestación en tono de deseo hoy se le empezó a hacer realidad.

Pedido del AdC

El presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol, AdC, Gerardo Montenegro, reclamó que el básquet profesional sea "incluido", dentro de las políticas del Gobierno nacional para afrontar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

Todas las competencias nacionales de básquet quedaron suspendidas a raíz de la recomendación del Ministerio de Turismo y Deportes, pero, en consideración de Montenegro, los clubes son "pymes", que generan "trabajo directo e indirecto".

Por eso, reclamó ser incluido en alguna política de estado que le permita pagar a los empleados.

Laferrere, solidario

Laferrere, club que milita en la cuarta categoría del fútbol argentino, comenzó el lunes a organizar en su sede en el partido bonaerense de La Matanza ollas populares en las que prepara comidas calientes para repartir entre los vecinos que lleven un recipiente para hacerle frente a la crisis social por el coronavirus y la iniciativa triplicó, en apenas tres jornadas, la cantidad de personas asistidas. El barrio cuenta con casi 400 mil habitantes y es una de las zonas humildes del conurbano bonaerense, por lo que la iniciativa tuvo una repercusión positiva y rápidamente se pasó de 300 comensales en el primer día a 1.000 personas ayer, que llegaron a ocupar cuatro cuadras de cola con una distancia de dos metros entre ellas, dijeron autoridades del club.

La idea, que nació de la Comisión Directiva y de los hinchas, arrancó esta semana con comidas calientes, guisos y locros, entre las 12 y las 13 horas. La cocina está a cargo de un pequeño grupo de simpatizantes y directivos, que se rotaron para respetar las medidas de higiene y tomar las medidas precautorias establecidas por el Gobierno nacional y de la provincia.

“Como club tenemos un rol social que cumplir y queremos ayudar a la gente que la está pasando mal por la posibilidad de contagios y la falt1a de trabajo en este momento”, destacó el vicepresidente del club, Heber Arriola, en diálogo con Télam. En principio, la olla popular se hará hasta el 12 de abril, fecha establecida por el presidente Alberto Fernández como límite del aislamiento social y obligatorio (cuarentena), y tiene lugar los lunes, miércoles y viernes.

Las personas que asistieron lo hicieron de manera ordenada y se mostraron “muy agradecidas” con el club, que les permitió llevarse un tupper con comida por cada presente. El objetivo, además de hacerle frente al impacto económico por la pandemia, es evitar contagios entre los asistentes y por eso se les solicita que lleven un recipiente para retirar el alimento. “Estaremos en principio durante las dos semanas de cuarentena ofreciendo comida caliente los lunes, miércoles y viernes. La gente hace la fila con una distancia de dos metros entre sí, pedimos que venga una por familia”, culminó.

De Felippe: “Es como una guerra”

Omar De Felippe, exfutbolista y técnico, además de veterano en la guerra de Malvinas, consideró que la pandemia de coronavirus es como “una guerra”, aunque diferente a la que le tocó combatir y sobrevivir en 1982. “Este virus es una guerra, pero distinto. Nosotros en Malvinas sabíamos dónde estaba el enemigo, acá no sabés”, sostuvo De Felippe, quien actualmente está sin club, en declaraciones a radio Mitre.

“Hay que difundirlo de esa manera para que tomemos conciencia, lo importante que es el otro. En Malvinas nosotros nos jugábamos la vida por el tipo de al lado, acá en ese sentido es igual”, comparó. De Felippe, de 57 años, explicó que el covid-19 seguramente va a modificar a la sociedad. “Hay que entender porqué estamos guardados. A partir de esto, todo lo que viene por delante, vamos a tener que cambiar un montón de cosas. En otras culturas utilizan el barbijo por cosas que les pasaron desde hace muchos años, y probablemente de acá en adelante tengamos que mentalizarnos de la misma manera”. El exentrenador de Emelec de Ecuador se sorprendió de la situación en ese país, el de mayor cantidad de muertos por la pandemia.

“Si nos están diciendo que nos quedemos en casa, tenemos que obedecer y tomar conciencia. Los lugares que no tomaron las medidas rápidas están pasando un momento muy difícil. No tenemos que llegar a que se colapsen los hospitales”. Sobre su condición de veterano de guerra, el exDT de Newell’s admitió: “Me cuesta cuando me dicen héroe, no me la creo. Sé lo que vivimos, sé lo que sufrimos, el dolor de todas esas familias que no han podido volver a ver a sus hijos. Yo tuve la suerte de volver sano y pude reinsertarme en la sociedad y cumplir sueños. Hay muchos compañeros que se han suicidado o que no volvieron”, finalizó.