No se detectaron nuevos casos de coronavirus

Según el informe del Comité Operativo de Emergencia de la provincia de Jujuy brindado anoche, no se registraron nuevos casos de coronavirus en la provincia. Un paciente más fue dado de alta y sólo quedan dos, de los 5 infectados, internados.

El titular del COE, Omar Gutiérrez, indicó que de los 51 casos sospechosos, de los cuales 46 fueron descartados y que no hay casos en estudio y siguen siendo 5 los pacientes detectados como positivos. Uno de ellos fue dado de alta ayer y solo quedan dos pacientes internados en el hospital "San Roque" y son los detectados como "asintomáticos".

Agregó que continúan en vigilancia epidemiológica 758 personas que llegaron a la provincia desde el exterior u otras provincias. Mientras que 475 personas salieron del seguimiento epidemiológico tras cumplir la cuarentena y al haber descartado la posibilidad de estar infectados por el virus.

Como no podía ser de otra manera, los integrantes del COE abordaron la situación de amontonamiento y caos que se generó el viernes en los bancos que dejaron a los adultos mayores, población de riesgo, expuestos al amontonamiento, situación que calificaron como "crítica".

Gutiérrez dijo que al margen de la buena noticia de tener un paciente más con alta médica tras haber contraído el coronavirus y no haber casos nuevos la jornada del viernes, "no fue favorable para nadie debido al movimiento de la gente hacia los bancos donde no se respetó la distancia social".

"Esta situación nos tiene que hacer reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos cada uno a la hora de salir de la casa y de cuidarnos", agregó.

Aseguró que el Gobierno de la Provincia no comparte "para nada" la decisión de exponer a los adultos mayores "a que tengan que ir a cobrar el mismo día que cobran los beneficiarios de las asignación universal y otros beneficios, lo que implicó juntar gente de forma simultánea en un solo día. Nos parece desacertado y algo que en ningún lugar de la Argentina se pudo controlar y Jujuy no fue la excepción", admitió Gutiérrez.

"Fue crítico y esto no nos puede pasar. Esto nos pone a prueba como provincia para determinar los pasos a seguir e insistir en la conducta que estamos promocionando. No es algo bueno lo que pasó hoy (por ayer). En otros lugares las consecuencias serán mayores que en Jujuy, pero no estamos exentos", señaló.

El funcionario pidió a la población colaborar para mantener el distanciamiento social y aclaró que el gobierno provincial no es quien define "quien cobra y quien no cobra".

La postura fue respaldada por el ministro de Seguridad Ekel Meyer quien anunció para el día de hoy un fuerte despliegue de seguridad en las zonas de bancos.

Para finalizar Omar Gutiérrez reiteró la necesidad de respetar las medidas de distanciamiento social y quedarse en la casa, y lo hagan para "minimizar la transmisión de esta enfermedad".