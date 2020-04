La CIA libera archivos de ovnis para pasar la cuarentena

Esta semana la CIA reveló diez publicaciones descalificados sobre las investigaciones que han realizado acerca de los objetos voladores no identificados (OVNI).

A través de su cuenta de Twitter, el Centro de Inteligencia liberó documentos que comprenden la década de oro de la exploración: de 1940 a 1950.

“Hemos decidido destacar algunos documentos dentro de la gran cantidad de datos contenidos en nuestra colección FOIA UFO que tanto escépticos como creyentes encontrarán interesantes”, comienza la invitación que hace la CIA.

Y continúa agregando: “La verdad está ahí afuera, y es tu momento de encontrarla. Haga clic en los enlaces para comenzar su búsqueda”.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a