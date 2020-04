Una profesora de yoga fue acosada mientras daba una clase en vivo por Instagram

En plena cuarentena, muchos profesores de gimnasia encontraron en las redes sociales la única forma de seguir su actividad y brindar al mismo tiempo momentos gratificantes para los amantes del entrenamiento. Los socios de distintas cadenas siguen las clases en vivo y pueden participar activamente con comentarios. Para muchos es una rutina que ayuda al cuerpo y al alma, y la continuidad del contacto con los profes es algo que muchos valoramos en esta época de aislamiento social.

Sin embargo, Carolina, una profesora de Yoga de una conocida cadena de gimnasios, fue acosada mientras daba un clase en vivo, a la que se unieron muchas personas.

En plena clase, una cuenta a nombre de augustopetroci, que mostraba su foto, comenzó a hacer comentarios de contenido sexual agraviante. Primero fue un “hola”…”que linda boca tenés”. Pero al instante lanzó “yo te siento a vos tocándome mama”. ”mostrame mama mostrame”..”me imagino pegándote con la p... en esa boquita”.

En los vivos de Instagram, todos los que están siguiendo la clase pueden ver el contenido y el nombre de la persona que lo expresa. En ese sentido, Carolina relató que, atónitos por el contenido violento sexual con el que ese usuario se manifestaba en forma pública, una de las asistentes a la clase virtual le dice al agresor: “Sos un asco! Desubicarte así en un vivo” “Ya te denunciamos por abuso de género” “Se ve que la cuarentena te tiene mal pajero”.

El sujeto responde con un “EH? “te confundiste de persona parece”. Al momento, Augusto Petroci desapareció o bloqueó su cuenta, ya que comenzó a figurar como usuario no encontrado.

En diálogo con minutouno.com Carolina dijo: “Me da pena que esto pase. A muchas chicas, cómo a mí, nos cuesta mucho exponernos así. Hoy es la única forma que tengo para seguir en actividad y me lleno de mucho valor para hacerlo , ya que soy hiper tímida. “Me da bronca que gente tan mala haga esto, maldades y que nunca pase nada”.

Carolina agradeció el apoyo de la gente que se solidarizó con ella y a la mujer que encaró al agresor . “Por primera vez me siento cuidada, me emociona a tal punto que no tenés idea”. Sin más palabras.