“Pánico en Londres”

El técnico uruguayo Gustavo Poyet aseguró ayer que en Londres, donde reside, “hay pánico generalizado” por la pandemia de coronavirus y se mostró a favor de que las ligas paralizadas se reanuden una vez superada la emergencia “y finalicen cómo sea”. “Acá hay un pánico generalizado, más porque el martes murieron más de 500 personas. Fue el peor día. Se pensaba que la cosa había mejorado porque durante varios días había bajado un poco el número de infectados, pero ahora pegó este salto de golpe y hay temor y alarma. Veremos qué pasa en los próximos días”, dijo Poyet en una entrevista con el diario uruguayo El País.

“Nos dijeron dos semanas (de aislamiento) pero todo el mundo sabe que va a ser más. No te quieren traumar y no te dicen que en realidad vas a estar un mes o más”, agregó. El uruguayo, actualmente sin club desde su salida de Burdeos (de Francia), también se mostró preocupado por “los gobiernos” que puedan aprovechar la coyuntura para tomar medidas impopulares. “Si los trabajos se perdieran como se pierden hoy pero en situaciones normales, habría una cantidad de protestas que hoy no hay. Y eso permite a los gobiernos tomar todas las decisiones, que en la mayoría van en contra de los trabajadores, porque la gente está adentro de sus casas”, dijo.

La liga de básquet todavía no se suspende

El presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), Gerardo Montenegro, aclaró ayer que no “hay apuro” por suspender de manera definitiva las competencias de la Liga Nacional de Básquetbol y la Liga Argentina, primera y segunda división, respectivamente, por la pandemia del Covid-19 (coronavirus).

“No tenemos apuro por suspender nada. Tuvimos reuniones online con los directivos y decidimos esperar”, apuntó el santiagueño que sucedió en el lugar a Fabián Borro. De hecho, Montenegro, en diálogo con Uno contra Uno radio, aclaró: “Estamos siguiendo atentamente el día a día de lo que sucede en el país, el concepto general es acompañar lo que dice el estado nacional y cuidar a nuestra competencia, clubes y jugadores”. Asimismo, el directivo reconoció: “No hemos tomado ninguna decisión respecto de la Liga Femenina de Básquet. El lunes se realizará una reunión online por la Liga Femenina en la cual evaluaremos que es lo mejor. El futuro de la competencia depende de los siete clubes que han manifestado interés de jugar, que son quienes sostienen el proyecto de la competencia”.

Sharapova habla con sus fans

La rusa María Sharapova, exnúmero uno del tenis femenino que se retiró de la actividad en febrero de este año, compartió su número de celular en las redes sociales para que los fanáticos y público en general puedan hacerle preguntas y dialogar durante al aislamiento social que lleva adelante en medio de la pandemia de coronavirus. “Traté de encontrar una forma de ponerme en contacto con todos, porque la semana pasada lo hice en una video conferencia y me pareció muy divertido, así que espero repetir esta experiencia en estos momentos tan difíciles”, comentó la extenista, quien dio a conocer un número de celular en su cuenta oficial de la red social twitter, consignó la Agencia DPA. Sharapova, nacida en Siberia hace 32 años, indicó que su intención era sentirse más “conectada” en medio del aislamiento que lleva adelante en Nueva York. “Una gran parte de esto se debe a que todos estamos viviendo esta situación y por eso quiero que me escriban mensajes o preguntas a mi número”, añadió la exdeportista.