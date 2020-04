Alberdi prestó sus instalaciones al personal de salud

Las entidades jujeñas juegan para frenar al virus. Muchos clubes ofrecieron desinteresadamente sus instalaciones para poder montar hospitales de campaña y hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Afrontar la pandemia del coronavirus es cuestión de todos. Tal es caso del Club Sportivo Alberdi que brindó su salón de eventos y playón de estacionamiento. Justamente, en la institución de Libertador General San Martín se realizó una capacitación organizada por el Comité Operativo de Emergencia (COE). Ambos espacios físicos son de bastante amplitud y cómodos para confeccionar un hospital de campaña.

La entidad del "tigre azul" continúa mostrando su lado solidario a las autoridades gubernamentales y municipales. Desde el primer momento, uno de los clubes más importantes de la Liga Regional, apoyó la medida sanitaria y licenció a sus jugadores que disputaban el Torneo Regional Amateur.

Aylan Genaro es el presidente del club Alberdi y conversó con El Tribuno de Jujuy explayándose sobre su labor la situación actual del club ledesmense. "Ofrecimos nuestras instalaciones apenas ocurrió todo. El viernes se dio una disertación en nuestro salón de eventos con especialistas de la materia de salud. Estuvieron aproximadamente 80 personas. Los temas en detalles no lo sé bien porque no estuve presente ahí dado que estamos haciendo la cuarentena", comentó el titular de la entidad sobre la iniciativa.

"Viendo la necesidad y aprovechando nuestras instalaciones, nos parece muy bien que hayan tomado en cuenta el ofrecimiento del salón para realizar estas capacitaciones", dijo el mandamás al tiempo que añadió que "si quieren armar un hospital de campaña está a disposición el salón de eventos".

Hablando sobre el Torneo Regional, Genaro apuntó: "Esta situación tiene que pasar bien para volver a las actividades normales, me parece que este torneo será suspendido porque no se permitirá hacer ninguna actividad física en ninguna región. Pero son rumores que nos llegan, no hay nada concreto".

Esta pandemia traerá económicamente a futuro efectos colaterales, "no tenemos ingresos suficientes en el club para solventar gastos a futuros. Por ahora no charlamos con la comisión directiva, pero todos estamos de acuerdo que les hayamos dado licencia al personal administrativo y deportistas. Nos mantenemos con las actividades suspendidas como todos los clubes", subrayó el presidente.

"Los clubes "chicos" tenemos que pagarles a jugadores, policías, personal de salud y mantenimiento, se iba a hacer más complicado si seguíamos jugando por esos gastos", manifestó por último Aylan Genaro. (Emiliano Saavedra).

Gimnasia ayudó a familias perjudicadas

Gimnasia es solidario. La entidad “albiceleste” realizó una convocatoria, respetando las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del coronavirus, a los socios, hinchas y al público en general para repartir donaciones a las personas damnificadas por el fuerte temporal que tuvo lugar en los barrios Campo Verde y Chijra.

Hace días se registró una intensa lluvia en toda la provincia de Jujuy, lo que provocó inconvenientes en distintos sectores. En este caos climatológico terminaron casas inundadas, familias evacuadas y rutas cortadas, por lo que el personal de Emergencias trabaja para socorrer a las personas más afectadas. Las zonas más afectadas son algunos asentamientos de los barrios Campo Verde y Chijra.

Con este panorama, la sociedad jujeña volvió a mostrar su lado solidario dado que cuatro camionetas repletas de donaciones fueron entregadas a Andrea Lamas, encargada del Comité de Emergencias en el CPV del barrio Chijra, a metros de la cancha “Hugo Cid Conde”, quienes las destinaron a las familias más necesitadas. Por parte de la institución “albiceleste”, esta continúa siendo generosa con la comunidad, hace semanas atrás puso a disposición sus cómodas instalaciones del estadio “23 de Agosto” para el Gobierno de la Provincia y el municipio de San Salvador de Jujuy. Esto podría ser utilizado para atención temporal o de aislamiento en caso de ser considerado por las autoridades del Comité Operativo de Emergencias.