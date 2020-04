No importa a donde uno quiera viajar si el deseo es volar en un avión, y eso es lo que quería la periqueña que quería volar. Quería volar, no llegar a alguna parte, con lo que, subida al avión después de haber hecho los trámites de embarque, ya estaba cumplido su deseo. Es fácil, ya podría dar por terminado el cuento. El cuento me lo pidió Jazmín, una joven de dieciséis años que no pudo festejar su cumpleaños por la cuarentena, y yo me había propuesto cumplir con su deseo de ser el personaje de un cuento y volar en un avión, pero ahora me doy cuenta que al cuento le falta el desarrollo.

¿Cómo consiguió el paisaje? Podría poner que se lo regaló un príncipe azul, quien sabe si para una luna de miel o algo así. Así son muchos cuentos, los más fáciles y los que menos me gustan. Príncipes hay de todos los colores: verdes, azules o violetas, eso es lo de menos. Lo que nos interesa es lo del avión. Podría poner que el gobernador lee este cuento, piensa en el deseo de la joven periqueña y le regala un pasaje, en cuanto termine esta cuarentena, para que lo cumpla, pero esa es otra salida fácil. Si se lo quiere regalar, no nos vamos a oponer, pero pienso en una forma mejor.

Pienso en que, cuando termines tus estudios en el Bachillerato, acaso sigas una carrera y luego tengas un buen trabajo, uno que te guste, uno para el que te despiertes cada mañana contenta como me pasa a mí con el periodismo, y que con tu propio sueldo te puedas comprar tu pasaje en avión. Ese sería el mejor desarrollo de este cuento, querida Jazmín.