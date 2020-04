La Unju posterga el inicio de clases para el 1 de junio

La facultad de Humanidades, Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de Jujuy, acordó iniciar el dictado de clases el 1 de junio. Esta decisión tomada por Adiunju se suma a la disposición del Ministerio de Educación Nacional de postergar el comienzo de las actividades académicas en las universidades nacionales y tira por tierra la resolución del decano de la facultad de Ingeniería que había resuelto unilateralmente comenzar el cuatrimestre el 26 de marzo utilizando "todos los campus virtuales".

La secretaria general de Adiunju, Liliana Louys explicó que desde el gremio decidieron "realizar un acompañamiento virtual con las personas estudiantes, dada la inequidad conectiva, considerando que muchos de los estudiantes no tienen acceso a internet, o tienen paquetes de datos limitados, no tienen infraestructura, no tienen cómo escribir un trabajo práctico porque sólo tienen celulares, o sólo tienen una netbook que les haya quedado del viejo plan "Conectar Igualdad", pero no tienen dónde imprimir. Además nuestras carreras están acreditadas como presenciales, por lo tanto, no hay posibilidad de evaluación que acredite nada. Es decir, no se pueden pedir trabajos obligatorios, porque hay mucha gente que no se puede conectar y si puede, está limitada para acceder a los textos, leerlos o bajarlos. Lo que se va a hacer es ese acompañamiento, tratar de vincular a los estudiantes con los contenidos, pero en un momento tan importante donde se pierden trabajos y vidas, perder sólo un cuatrimestre no exactamente una prioridad", aclaró.

En otro tramo de sus declaraciones, la titular de Adiunju detalló que "ésta es una emergencia muy grave y va para largo. Por eso queremos descomprimir la presión porque no se puede reemplazar la educación presencial por la educación virtual, de la noche a la mañana. Sabemos los docentes que aprender a usar una plataforma virtual no se puede en cuarenta y que las actividades tienen una orientación pedagógica y didáctica completamente diferente si se trata de educación presencial, virtual y/o a distancia".

Respecto a las decisiones tomadas en la reunión paritaria, Liliana Louys, adelantó que se generará una capacitación para la docencia, "pero una capacitación ordenada y extendida como es necesaria para la educación virtual o a distancia. No sólo por el componente técnico sino también por el componente pedagógico que requiere".

Finamente, detalló que en Conadu Histórica se analizó la posibilidad de dictar clases durante las vacaciones de invierno o en el verano. "Hasta en las universidades con mejor conectividad, están colapsando las plataformas. Tengamos en cuenta también que hay facultades que aún no han terminado su inscripción ni los procesos de acreditación de las personas de primer año porque no se pudieron cargar lo de las mesas de exámenes y mesas que aún no se tomaron".

La dirigente volvió a destacar la decisión de las tres facultades, de no optar por la conexión virtual porque tanto para docentes como para estudiantes, no hay igualdad de oportunidades en la conexión.

Ingeniería posterga clases

Como contrapartida, la Facultad de Ingeniería, había ratificado el inicio del primer cuatrimestre en todas las carreras de primer y segundo año, a partir del 26 de marzo pasado. En uno de los artículos de la resolución firmada por el decano Gustavo Lores, se dejaba explícitamente aceptado "validar y reconocer la implementación transitoria de modalidades de enseñanza a través de los campus virtuales, medios de comunicación o cualquier otro entorno digital de que los docentes a cargo de asignaturas dispongan en el marco de la libertad de cátedra mientras dure la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio o de la emergencia sanitaria".

De todos modos, esta resolución que había generado un profundo malestar entre docentes y alumnos, precisamente por la alta inequidad que generaba desplazando fuera del sistema educativo a todos aquellos que no disponen de los medios tecnológicos, cayó en abstracto.

No sólo por las decisiones de Conadu Histórica, explicadas por la dirigente Louys, sino por una decisión del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta que indicó a las Universidades Nacionales reprogramar sus calendarios académicos a partir del 1 de Junio. De esta manera, se llevó tranquilidad a docentes y estudiantes cuyas actividades, formalmente, se iniciaría el primer día del sexto mes del año, atendiendo con razonabilidad a la situación existente.