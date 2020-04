PSG pretende rescindir el contrato de Mauro Icardi

El PSG quiere rescindir el contrato del delantero argentino Mauro Icardi, debido a que su esposa y representante Wanda Nara llamó a los dirigentes galos para revelarles que el goleador desea irse de Francia para regresar a Italia, expresó ayer la prensa deportiva.

Según Nara, el delantero, quien está con su familia pasando la cuarentena a causa de la pandemia de coronavirus en su finca italiana ubicada en el Lago de Como, ya no desea seguir con el préstamo en el equipo parisino y quiere volver al Inter, señaló el diario The Sun.

El llamado de Nara, también informado por el medio gráfico italiano Gazzeta dello Sport, enfureció a los dirigentes del PSG, quienes no desean tener en desgano a Icardi y éste se iría de "amarga" manera de Francia.

No obstante, Icardi no tiene buena relación con los hinchas del Inter, con quienes se peleó algunas veces e incluso llegar a aplaudir cuando marró un tiro desde el punto penal, motivo por el cual su vuelta a la ciudad de Milán no es segura.

A causa de ello es probable que Chelsea, que busca un nuevo delantero, preste mucha atención a su disponibilidad y trate de llevarlo a la Premier League inglesa.

Icardi disputó 26 partidos y convirtió 19 goles con la camiseta de PGS y si los franceses le rescinden el contrato se quedaría sin actividad aunque se reanude el fútbol en Europa tras la pandemia.

Siguiendo en Gran Bretaña, Everton, que pretende mejorar su rendimiento en la próxima temporada de la Premier League, está interesado en contratar a dos figuras que Real Madrid no tendrá en cuenta, el colombiano James Rodríguez y el galés Gareth Bale, en una operación que trascendió ayer y que esperan concretar favorecidos por la depreciación que sufrirán los valores de los jugadores luego del receso por la pandemia de coronavirus.

En ese contexto, el entrenador del Everton, el italiano Carlo Ancelotti, solicitó al club la incorporación de James Rodríguez y Bale, una vez enterado de que el Real Madrid no los tendrá en cuenta y que desea reducir su prespuesto, según detalló el periódico deportivo español Marca.

Ancelotti, de 60 años, conoce muy bien a los dos jugadores ya que los dirigió cuando condujo al Real Madrid entre 2013 y 2015.

En Real Madrid están al tanto del interés del Everton y podrían avanzar con las negociaciones luego de que esta semana su entrenador, el francés Zinedine Zidane, anunciara que no los tendrá en cuenta a futuro, algo que no llamó la atención ya que James Rodríguez jugó apenas ocho encuentros en la temporada 2019-2020 y el galés Bale lo hizo en 18, aunque casi siempre ingresando desde el banco de suplentes.

Por otro lado, la dramática situación actual ha cambiado las prioridades también en el mundo del fútbol. El objetivo pasa por superar el problema sanitario y valorar las consecuencias económicas que provoque, que lo hará, en los clubes. En Atlético de Madrid, buscan contar con los servicios del croata Ivan Rakitic.