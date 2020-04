Un hombre con trastornos detenido en una seccional

Un hombre de 28 años que padece de trastornos delirantes y tiene que ser medicado diariamente y de por vida, se encuentra detenido desde el pasado 6 de marzo en la Seccional 4º del barrio Cuyaya, y sus familiares piden que sea trasladado urgentemente al hospital neuropsiquiátrico "Nestor Sequeiros".

El hombre es oriundo del paraje Pocoyo (Hornaditas) de la localidad de Humahuaca y desde hace algunos años le diagnosticaron esta patología, lo medicaron de por vida y su certificado de discapacidad dice que no puede valerse por sí mismo.

Según las fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario, el hombre de 28 años está imputado por el supuesto delito de acoso virtual y su detención implica que la sede policial se vea alterada porque los efectivos no pueden controlar las crisis del hombre.

Nuestro diario dialogó con Lucía y Berta Guanuco, hermana y prima del hombre detenido y se mostraron preocupadas porque los días pasan y no obtienen respuestas por parte de la justicia, sobre que determinación se va a tomar respecto de la situación procesal del hombre.

"Mi hermano no puede estar detenido, es una persona que convive con una discapacidad, que no puede valerse por sí mismo y el encierro le afecta mucho, lo altera. No pedimos que lo liberen hasta que se expida la Justicia, lo que pedimos es que sea trasladado de inmediato al hospital neuropsiquiátrico, donde podrá estar medicado, más tranquilo y la justicia considera, que se quede con custodia policial".

"Cuando le agarra cuadros de crisis, no para de gritar. Pone muy nerviosos a los otros presos y los policías no saben cómo controlarlo. Días atrás tuvo que intervenir el personal del Same porque se había descompensado y el informe de la médica que lo asistió fue muy claro, mi hermano no pude permanecer detenido por su discapacidad, pero no logramos que nadie nos escuche", dijo Berta Guanuco.

Al hombre lo representa legalmente Fernando Bóveda, quien arbitró los medios necesarios para que se dé lugar al cese de detención o en su defecto que sea trasladado a un nosocomio, temas que todavía no están resueltos, por la feria judicial extraordinaria que rige a partir del 20 de marzo pasado, acatando las medidas nacionales que obliga a un aislamiento social para evitar la propagación de la pandemia coronavirus, pero mientras tanto el hombre permanece detenido.

“No pudo haber estado ni 24 horas”

Esta situación puso otra vez en jaque al funcionamiento del sistema penal o la interpretación de los funcionarios judiciales, que imputaron y detuvieron a un paciente psiquiátrico, con la complejidad que esto representa.

Al respecto Fernando Bóveda le dijo a nuestro diario que “esta persona no pudo haber permanecido ni 24 horas alojado en una comisaría, es una con tratamientos y no puede valerse por sí misma. He presentado dos pedidos de cese de detención y a casi un mes de su detención, todavía la Justicia no se ha expedido al respecto”. “Cuando el hombre se descompensó e intervino el Same, la doctora dejó claramente sentado que el hombre no puede permanecer en una seccional.

Pero además de todo esto y teniendo en cuenta el recargo policial para obligar a la sociedad que cumpla con el aislamiento social, los policías de esa seccional tienen que hacer de enfermeros, para atender a este hombre, que evidentemente no puede estar detenido”. Por otra parte nuestro diario supo que en 2017 el mismo hombre había robado unos sellos de un juez de paz de Humahuaca y escribió una nota, la firmó y la selló con los elementos robados, solicitando la detención de varios funcionarios nacionales y provinciales. Ante esta situación permaneció unos días detenido.